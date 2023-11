Ziessenis: «Llovió bastante en diferentes zonas, eso nos dejó bien para encarar la campaña»

El titular de la Federación Agraria (zona sur) Rolando Ziessenis en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación del sector y aseveró que las lluvias han traído alivio al campo en toda la provincia. «Llovió bastante bien en diferentes zonas, eso nos dejó bien para encarar la campaña agrícola», aseveró el productor.

Ziessenis comenzó diciendo: «la cuestión de los combustibles es un problema siempre para el campo y toda la sociedad, fundamentalmente para nosotros es clave y no contar con combustibles es parar el trabajo y a eso le debemos sumar la sequía que se venia dando de una manera muy pronunciada y gracias a las ultimas lluvias nos dejó en una situación buena para mover la tierra y sembrar».

«Esperamos que el abastecimiento de combustibles se normalice en uno o dos días y podamos encarar nuestra campaña agrícola y así aprovechar estas lluvias que fueron espectaculares para lo que estábamos atravesando», añadió.

Asimismo explicó «llovió bastante bien en diferentes zonas, eso nos dejó bien para encarar la campaña».

Señaló además que «el Gobierno nos tiene que entregar semillas de algodón, soja, sorgo y demás y eso es lo que vamos a ir cosechando. Creemos que nos van a dar las semillas a través de los créditos, de todas maneras, no tenemos noticias que haya problemas para abastecernos».

«Este va a ser el cuarto año que estamos sufriendo sequía, a los diferentes problemas que hay en Argentina le tenemos que sumar el del clima y se hace un combo muy complicado. Hemos perdido productores a nivel país».

«Es un momento difícil para el pequeño y mediano productor, es un momento crítico para el país, la situación no es buena y el productor que quedó está sufriendo, pero somos positivos en cuanto a nuestra siembra», cerró diciendo.