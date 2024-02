30 de enero fue el día mundial de las Enfermedades Transmisibles Desatendidas

El 30 de enero fue definido por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como el día mundial de las enfermedades transmisibles desatendidas, se trata de enfermedades de origen viral, bacteriano, parasitario, hongos o por toxinas que afectan a más de1000 millones de personas en todo el mundo, con más alto impacto en regiones tropicales y subtropicales, muy relacionadas a situaciones socioeconómicas-culturales y al cambio climático.

De las más de 20 ETD, en nuestro país son 5 las de más importancia según la OMS, aunque con humildad y según mi humilde entender agregaría una más.

Enumerándolas serían: el DENGUE que causa estragos con más de 139 mil infectados y 39 muertos casos en el 2023 y más de 22 mil infectados transcurrida la 4ta. semana epidemiológica del 2024. Con elevado impacto en el NEA. Muy relacionada con el Dengue por tener el mismo vector la OMS cita el CHIKUNGUNYA que está teniendo un silencioso pero sostenido avance en la región.

A esta debemos agregar según la OMS, el MAL DE CHAGAS, una enfermedad parasitaria de antigua data que tiene como vector a la vinchuca,(Triatoma infestans) y cuyo agente etiológico es el Tripanosoma Cruzi.. Es preocupante el incremento de casos de LEPRA y RABIA .

Hasta acá las enfermedades más señaladas para la región y a estas yo agregaría también el fuerte incremento en NEA y NOA De casos de LEISHMANIASIS transmitida por insectos flebótomos( Ojo…no son mosquitos) y cuyo agente etiológico no es un virus ni una bacteria, sinó un protozoario parásito llamado Leishmania sps. . Muy relacionado a los cambios en los ecosistemas por manipulación del hombre. El denominador común de todas estas enfermedades es que prácticamente todas, son zoonosis o vectoriales, esto es enfermedades transmitidas de los animales al hombre y/o a través de vectores, esto sumado a los cambios en el ambiente, ha cambiado y replanteado paradigmas y redefinido el concepto tradicional de Salud, que antes se definía como el estado de bienestar físico, mental.

Hoy el concepto moderno de Salud denominado ONE HEALth (Una Salud) define a salud como:

“Una salud” consiste en un enfoque integrador y unificador que busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas.

Es por eso que está nuevo concepto de salud implica también nuevos desafíos entre ellos la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios(médicos, bioquímicos, médicos veterinarios, biólogos, meteorólogos, economistas, sociólogos, antropólogos etc.) en el estudio integral de estas enfermedades que se caracterizan también por tener una fuerte relación con las políticas económico,sociales,urbanización, desarrollo y servicios públicos etc. con especial impacto sobre los sectores de mayor pobreza y marginalidad.

De esta manera desde el concepto de ONE HEALTH todos los actores y efectores de la salud pública tenemos un gran desafío.

Por: Doctor Carlos Blas Hoyos, especializado en enfermedades de transmisión vectorial. Docente-investigador de la UNaF.