A la espera de regresar a Bs. As, Milei recibió información sobre el ataque de Irán contra Israel

Antes de soltar el celular y dormir escasas horas, cuando ya era de día en Medio Oriente, Javier Milei ya estaba informado sobre los resultados de la primera ofensiva lanzada por Irán contra Israel. A través Nicolás Posse -jefe de Gabinete-, el Presidente y determinados ministros accedieron a información clave que fue remitida desde las principales capitales de Occidente y Jerusalem, adonde funciona el gabinete de guerra que lidera el premier israelí Benjamín Netanyahu.

A las 20.00 de Miami, 2.00 AM de Israel -domingo 14 de abril-, Milei ya sabía que se habían interceptado 330 misiles y drones disparados por orden de Teherán desde Irán, Siria, Irak, Líbano y Yemen. Ese informe al Presidente también aseguraba que Israel junto a la colaboración de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN habían actuado en simultáneo -a lo largo de Medio Oriente- para bloquear la llegada de los drones y misiles al territorio israelí.

Cerca de la medianoche en Miami, el jefe de Estado también conocía que el primer ataque de Irán no sería a fondo, si se evalúa el potencial bélico de su arsenal distribuido en determinados países de la región (Líbano, Siria, Irak y Yemen, por ejemplo). Y que ese acotado movimiento ofensivo podría seguir con una ola más agresiva -cientos de drones, misiles e incursiones terrestres desde la Frontera Norte-, si Israel replicaba con un ataque sobre Irán.

“Para tener una evaluación del curso de la guerra hay que esperar hasta mañana (por hoy)”, le dijeron a Milei, que agotó su celular recorriendo los medios argentinos e internacionales y la red social X para saber qué se informaba sobre la crisis de Medio Oriente.

Además de recibir la información clasificada, el jefe de Estado y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fijaron la línea política del comunicado oficial del gobierno respecto al conflicto de Medio Oriente.

“La Oficina del Presidente Javier Milei expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán. La República Argentina reconoce el derecho de los Estados-Nación a defenderse, y respalda enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía, en especial contra regímenes que promocionan el terror y buscan la destrucción de la civilización occidental”, sostiene el comunicado de la Casa Rosada.

Ese comunicado exhibió -de nuevo- sus diferencias geopolíticas con Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, que siempre han cuestionado al Estado de Israel frente a los ataques de Irán y sus proxies.

Junto a Milei sólo se alineó Santiago Peña, presidente del Paraguay. Brasil, Colombia y México optaron por una salida diplomática que no refleja la agresión ejecuta por Teherán contra Israel.

El presidente decidió crear dos comité de crisis para monitorear la guerra ilegal que desató Irán contra Israel. Milei instruyó a la canciller Diana Mondino para que tome contacto con sus pares de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia e Israel con la finalidad de coordinar acciones comunes, mientras que el otro comité de crisis se vincula a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.