Alberto Fernández: «Vamos a terminar con los especuladores»

El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que «la mayor complicación económica que sufre el mundo» por la invasión rusa a Ucrania es una «lucha tremenda por los alimentos» y que va a «terminar con los especuladores».

Al encabezar el acto de inauguración de la renovada estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el jefe de Estado hizo referencia directa a los efectos del conflicto bélico europeo sobre la economía mundial y dijo que las consecuencias no llegan al país «en forma de balas» sino que lo hacen bajo la forma de «complicaciones económicas».

«Quisiéramos que eso no nos pasara ahora, porque nos cuesta mucho recuperarnos. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos. Y el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina; vamos a terminar con los especuladores», apuntó.

En su discurso, Fernández explicó que la tarea es más difícil dada la inercia inflacionaria que dejó «sin guerra y sin pandemia» el macrismo.

Las palabras del Presidente llegan a horas de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dé a conocer la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor en el mes de febrero.

Según consultoras privadas relevadas por el Banco Central, la inflación se habría ubicado en torno al 3,9%, un nivel similar al de enero pasado.

En tanto, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que continúa esta tarde la discusión en torno al proyecto que avala el acuerdo con el FMI, podría haber dictamen favorable, para que sea expuesto a debate y sanción definitiva en un plenario previsto para el próximo jueves.

«Nos ha tocado un tiempo muy difícil. Cuando creíamos que la pandemia nos dejaba el terreno libre, se desata una guerra en Europa», lamentó el Presidente en su discurso.

En otro tramo del discurso, el mandatario se refirió a las obras públicas que realiza el Estado nacional, entre ellas las de transporte, y dijo que sirven para «poner justicia» en donde el mercado «solo pone injusticia».

En el acto -donde además el jefe de Estado recordó a los caídos en la Guerra de Malvinas a pocos días de cumplirse el 40 aniversario del inicio de ese conflicto bélico- también estuvieron presentes el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; la intendenta local, Noelia Correa, funcionarios nacionales y vecinos. El mandatario provincial, que antecedió a Fernández en el uso de la palabra, defendió la finalización de las obras que otras gestiones prometieron.

«Nos ha tocado experimentar una época donde las obras no se terminaban simplemente porque las había comenzado Cristina y parecía que, si las terminaban, le estaban generando una especie de reconocimiento. No hay nada más obtuso, porque las obras son para la gente», afirmó.

Kicillof destacó también el valor de los ferrocarriles para el desarrollo estratégico y productivo, trazando un paralelo con la situación nacional: «Después del ‘ramal que para, ramal que cierra’, volvió a reactivarse con Néstor y Cristina, entró en decadencia con Macri y (María) Vidal y ahora el tren vuelve a ser un instrumento de desarrollo y de bienestar», dijo.

Por su parte, Guerrera señaló que la gestión del Frente de Todos, «en un contexto que no se puede obviar» como fue el de la pandemia, inauguró «16 estaciones de las 22 prometidas en 2018».

