Ante el cierre de más locales, gastronómicos piden apertura gradual y poder recibir clientes

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la complicada situación por la que atraviesa el sector con el cierre de más locales y que se sigue agravando ante el impedimento de poder trabajar recibiendo clientes, una medida dispuesta por la pandemia de coronavirus que obligó a extender cada vez más el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Según se supo, para hoy FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina) pactó una conferencia de prensa donde informarán el escenario complicado del sector.

“Nosotros estamos mal, recién nos enteramos que están cerrando otros comercios, ya son muchos los negocios y esto es desesperante porque aquella vez cuando salimos a hablar habíamos dicho lo que se venía y si esto sigue así no sé en qué va a terminar y no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder atajar a la gente porque si es por ellos ya quieren salir a la calle”, dijo angustiado.

“Tenemos personas trabajando en algunos de estos locales que están por cerrar y nos contaron que los llamaron, que se juntaron y ya están queriendo levantar vuelo, es lógico porque el empresario no aguanta el alquiler. Ahora con este tema de delivery ya lo dije que se recauda el 10 o el 15% y con eso no alcanza ni para pagar la luz”, lamentó.

Asimismo se refirió a la conferencia de prensa que brindarán hoy desde FEHGRA para brindar detalles sobre la situación del sector. “Ellos nos invitaron porque van a dar una conferencia de prensa y vamos a estar presentes para ver qué podemos hacer en forma conjunta porque hoy también se presentó al gobierno nuevamente una nota por este tema, nos recibió el ministro Ibáñez para ver si se puede dar la posibilidad de empezar a mover esto porque veo que cada día se está poniendo peor, nosotros somos el termómetro y los afiliados mismos lo dicen, podemos atajar esto, pero tanto tiempo no vamos a poder”.

Expuso además que “tomamos mal cada cierre, hay muchos trabajadores en los locales, pero el empresario no puede aguantar el alquiler, los impuestos, sueldos, ellos sí o sí tienen que pagar todas las cargas sociales, el 25% y suma todo, no es que salgo en defensa del empresario pero uno que no puede cubrir el alquiler no puede hacer mucho”.

“Hace poco estuvimos en reunión con un negocio de la ciudad y le dijimos que no nos pague la obra social ni el sindicato pero que por lo menos pague al trabajador su parte y que siga tramitando el ATP para que la gente no quede en la calle, porque cuando más gente quede sin nada qué nos espera”, afirmó.

Relató también que “nosotros hicimos un informe a la central de lo que es la situación en Formosa y de los gastronómicos en toda la provincia, realmente es preocupante”.

Contó además que habían presentado un protocolo para habilitar de manera gradual el sector, pero siguen sin tener respuestas. “Podemos trabajar cumpliendo un protocolo, si en un supermercado de un metro entran más de 20 o 30 personas haciendo la fila cómo en un restaurante bien delineado no vamos a poder, no exigimos el 100% sino que al menos un 40% de clientes y trabajar con reservas y con todos los protocolos habidos y por haber de UTHGRA y FEHGRA , pero tenemos que empezar a motorizar esto porque o sino vamos para atrás, yo entiendo que hay coronavirus pero hay otras provincias donde reactivaron con protocolo y están trabajando, no solo la administración pública es la economía de la provincia, también está la parte privada que forma parte de la economía de Formosa”.

Detalló además que al cerrar los locales, se genera una cadena de pérdidas que incluye a los proveedores. “Por ejemplo alrededor de una pizzería o de una casa de empanadas hay un montón de gente que trabaja, el que vende queso, harina, carne, verduras, el que le vende las bebidas, mueve un circuito de otras empresas que le proveen la mercadería y todos se ven afectados”, expuso.

“Nosotros lo que pedimos es que nos dejen trabajar, hay mucha gente que va a quedar en la calle, que ya la está pasando mal y ese es el verdadero tema, incluso renunciamos al cobro a ver si pueden solventar a los empleados, acá hay que pensar también que detrás de ese empleado hay una familia que espera en la casa. Nosotros no estamos en contra del gobierno, pedimos trabajar, que nos dejen reanudar en la parte de gastronomía, los hoteles sabemos que no se pueden abrir, pero la parte de gastronomía sí”, finalizó.