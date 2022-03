Compartir

Durante la tarde de ayer, un grupo de mujeres del barrio Namqom procedió a cortar nuevamente la Ruta Nacional 11 ante la falta de respuestas de las autoridades provinciales a su pedido de mercadería, colchones, frazadas y chapa cartón debido a que sus familias fueron muy afectadas por el temporal que el miércoles azotó a la ciudad.

El reclamo fue iniciado días atrás, pero ante la apertura de un diálogo y la entrega de un acuerdo, las mujeres junto a sus familias solo se mantenían al costado del tramo nacional, algo que cambió ayer ante el incumplimiento de la promesa por parte de funcionarios.

“Hace tres días que la gente viene reclamando, estaban al costado de la ruta por el tema de la emergencia que hay acá por la lluvia, esta gente fue inundada, nosotros nos acercamos a la comisaría para poder canalizar el pedido, se acercó el funcionario de la Defensoría del Pueblo, quería paliar más o menos el pedido de esta gente pero no hubo una respuesta favorable”, dijo por la mañana Adán Pellegrini, vocero del reclamo.

“Acá en Namqom está casi todo el barrio afectado por la lluvia, hay más gente que salió a manifestarse por ayuda a causa de la emergencia porque perdieron muchas cosas por la lluvia. Piden colchones, mercadería, frazadas y chapa de cartón porque es lo único que nos brinda el gobierno, lo que hicimos fue hacer una conversación vía telefónica con el comisario de la jurisdicción cinco que tenía que acercar el pedido de la gente el jueves después de las 13 horas, pero como falló todo el diálogo no se cumplió, no sabemos quién dice la verdad y quién miente”, aseveró.

“Esta mañana a las 9:30 tuvimos una conversación con la gente del Ministerio de la Comunidad, con la comisaría de la delegación de Namqom y llegamos a un acuerdo de que iban a canalizar el pedido ya que son solo 30 familias porque se la otra gente que estaba cortando la ruta ya se fue”, expresó.

Por la tarde, Cristaldo, otro poblador del lugar dijo que ante la falta de respuestas, finalmente procedieron a cortar el tramo nacional, aunque hasta el cierre de esta edición se desconocía la modalidad de reclamo.

“Las mujeres se levantaron e hicieron el corte de ruta porque tenía que venir gente del Ministerio de la Comunidad para entregar la ayuda y no pasó, ellos no responden y por eso las mujeres se levantaron e hicieron el corte de nuevo, hasta ahora no pasó nada”, dijo Cristaldo.

“El reclamo sigue siendo el mismo; mercadería, colchones y frazadas, como nadie vino las mujeres decidieron cortar nuevamente, ya tenemos un diálogo, tienen un papel donde hay un acuerdo pero no cumplen su parte”, dijo sobre los organismos provinciales.

“No es mucho lo que piden las mujeres, el Ministerio de la Comunidad lo puede conseguir, las mujeres tienen barro adentro de sus casas, no tienen colchones para dormir con los chicos que van a dormir a casa de sus abuelos que están apenas también”, aseveró.

“Acá hay 38 familias reclamando, seguramente se van a ir sumando más si eso sigue así”, manifestó.

Para finalizar detalló que por el momento “el corte es total, están dejando pasar ambulancias, los que tienen diálisis, los maestros y demás porque están trabajando. En asamblea van a decidir a qué hora levantar el corte para colaborar también con las autoridades de Gendarmería que nos están respaldando. El Ministerio tiene que cumplir y eso es lo que están esperando acá”.

