Argentina derrotó a Irán y terminó como líder de su grupo en el Mundial de futsal

El equipo dirigido por Matías Lucuix se impuso por 2-1 ante un duro rival que había ganado en sus dos primeras presentaciones. En octavos se medirá ante Paraguay

El seleccionado argentino de futsal venció 2-1 a Irán en la última fecha de la fase de grupos y quedó en la cima de la zona F. El equipo defensor del título, obtenido en Colombia 2016, ya se había asegurado el pasaje a los octavos de final luego de los triunfos ante Estados Unidos (11-0) y Serbia (4-2) y de esta forma se enfrentará el jueves ante Paraguay.

El duro conjunto de Irán, tercer puesto en el último Mundial, también había llegado a este duelo con la clasificación a octavos de final en el bolsillo, tras ganar sus primeros dos partidos (3-2 a Serbia y 4-2 a Estados Unidos).

“Fue un partido en donde un equipo propuso y otro esperó, ni siquiera atacaba. Si no hubiese estado nuestra intención de atacar y proponer hubiese sido un partido muy aburrido para los espectadores. Nos vamos contentos con el resultado”, expresó el DT Matías Lucuix después del encuentro. Con respecto al próximo rival, adelantó: “Nos conocemos mucho con Paraguay, es un clásico sudamericano, nos hemos visto muchas veces las caras y seguramente va a ser una final. Un partido muy duro”.

Por su parte, Leandro Cuzzolino, capitán del combinado albiceleste, destacó que el equipo mantiene una identidad que no altera según el adversario: “Estamos entrenados para cualquier rival. El que toque, vamos a dejar siempre la vida por esta camiseta y por este parche que tenemos acá”.

El triunfo de este lunes por 2 a 1 se dio gracias a los goles de Cuzzolino y Stazzone, mientras que Hassanzadeh, con una definición fantástica por arriba del arquero, descontó para Irán.

La jornada del domingo había dejado una nueva victoria de Brasil, máximo ganador del torneo, que venció a Panamá por 5-1 y terminó líder del grupo D con puntaje ideal, 18 goles a favor y 2 en contra.

De esta manera se cerró la primera fase y quedó conformada la llave de octavos:

Venezuela vs. Marruecos

Brasil vs. Japón

Vietnam vs. Rusia

Argentina vs. Paraguay

España vs. República Checa

Portugal vs. Serbia

Uzbekistán vs. Irán

Kazajistán vs. Tailandia

En caso de superar a Paraguay el jueves, el combinado albiceleste se enfrentará en cuartos contra el ganador del cruce entre Rusia y Vietnam el próximo domingo por un lugar en las semis en donde podría toparse con Brasil, Venezuela, Japón Marruecos.

