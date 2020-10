Ariel Puchetta revivió una vieja interna de Ráfaga y Rodrigo Tapari se defendió

Compartir

Podría decirse que en los últimos días hubo cierta “mediatización” de la movida tropical, a raíz de la irrupción en el Cantando 2020 de algunas figuras vinculadas a este género musical tan popular. Esta semana, Ariel Puchetta, actual líder de Ráfaga, realizó una participación en el programa de El Trece junto a la pareja de Mica Viciconte y Alito Gallo; mientras que Rodrigo Tapari, ex cantante de la banda, hizo lo propio con Gladys La Bomba Tucumana y Tyago Griffo. Además, fueron tentados para brindar un show especial en el ciclo, Tapari aceptó pero Puchetta se negó.

Puchetta fue uno de los fundadores de la famosa banda, en la que cantó hasta 2003, cuando decidió comenzar su carrera como solista. Fue en ese año que Tapari ingresó al grupo. Se desempeñó como cantante de Ráfaga durante 14 años, período en el que compuso junto a otros artistas reconocidas canciones como Una cerveza, Bésame y Déjame. En 2014, él también decidió apostar a un cambio como solista y Puchetta hizo su reingreso.

Invitado a Los Ángeles de la Mañana el martes pasado, Puchetta sorprendió al contar que le molesta que en reiteradas oportunidades -incluida su participación en el Cantando-, Tapari haya hecho pública la adicción al alcohol que tuvo en el pasado.

“Me molesta el relato del alcoholismo y todo eso… Siento que ensucia a Ráfaga y yo los conozco a los chicos, a la mayoría desde que teníamos 16 años, y somos una familia”, dijo Puchetta sobre los demás integrantes del grupo. En ese sentido, aseguró que los miembros de la banda son “cero adictos al alcohol y las drogas”, y dijo: “Hicimos una carrera extraordinaria durante tantos años y un poco me molesta. Es su historia particular, pero…”

Según su testimonio, entre los actuales miembros de la banda hablan acerca de las declaraciones de Tapari sobre el alcoholismo y “se enojan”. Y agregó: “Loco… Por lo menos, si vos tenés un problema, no incluyas al éxito de Ráfaga”.

Tapari no se quedó callado y este jueves estuvo presente en el programa de Ángel de Brito, acompañado por Antonella, su pareja y representante. Sin intenciones de generar más polémica, pero decidido a defenderse, el cantante dijo: “Ráfaga fue mi escuela musical y hasta el día de hoy tengo integrantes del grupo trabajando conmigo. No tengo nada que decir de Ráfaga, estoy acá gracias a Ráfaga. Pero hay un tema que quiero separar: Ariel Puchetta y Ráfaga”.

En ese sentido, se refirió a su relación con su colega desde los inicios de la banda: “Quizás lo que se escuchaba de Ariel en las internas no era lindo, entonces como que le tomé una bronca. Pero cuando yo me entrego a Dios y me cambia la vida, me sentí incómodo: ‘¿Por qué le tengo bronca a este hombre si no lo conozco y no sé cómo se comporta?’ Decidí enviarle un mensaje. Le hablé hasta para hacer un tema y después pasó el tiempo, él volvió a Ráfaga y empezó este dilema, que no sé cuándo empezó… Incluso, a todo Ráfaga le hablé para proponerles hacer una despedida, que nunca se hizo…”

“Lo que pasa es que él en un momento dice ‘los chicos de la banda se enojan’. Y yo tengo trato con los chicos, me gustaría escuchar eso de parte de ellos porque por ahí él dice una cosa pero no es así”, explicó Tapari.

Su pareja, quien estaba escuchando atentamente la conversación con De Brito, se mostró sorprendida por las declaraciones de Puchetta: “No sabemos por qué se sintieron de esa manera. Rodrigo siempre habló de sus problemas. El tema del alcohol fue todo un proceso”.

Antonella fue un poco más lejos y dijo que a ella le molestó que, después de haber integrado el grupo durante 14 años, a su pareja muchas veces “no lo tienen en cuenta”. “Estaría bueno por ahí hablar del valor que él tiene para la banda y la movida tropical. Hay muchas canciones que son legendarias y han recorrido el mundo. Ráfaga es una marca registrada”, manifestó.

Por último, Tapari realizó una revelación que podría tener mucho que ver con los problemas que hay entre él y Puchetta en la actualidad. Según su testimonio, cuando él ingresó a Ráfaga y su colega comenzó su etapa como solista, en muchas ocasiones Puchetta seguía presentándose como “Ráfaga”, y eso perjudicaba a la banda.

“Cuando me fui de la banda le prometí algo a Ráfaga y lo sigo sosteniendo. Dije: ‘Chicos, perdón por la emoción, pero lo único que les prometo, porque fueron 14 años juntos, es que jamás voy a presentarme como Ráfaga’. Nosotros habíamos tenido problemas judiciales con Ariel porque cuando yo entro a Ráfaga, él se seguía presentando con Maury y Sergio Aranda, que son parte de la delantera que ya no está con ellos… Vos los ibas a ver y no sabías si estabas yendo a ver a ellos o a Ráfaga porque el cartel decía ‘ex Ráfaga’ gigante, y después ‘Ariel Puchetta’ chiquito. Es muy duro trabajar cuando te dicen ‘si ya vino Ráfaga acá’, pero Ráfaga éramos nosotros…”, explicó.