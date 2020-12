Aseguran que por la sequía, hay menor cantidad de animales para faenar en Formosa

Compartir

Horacio Lessa, de frigorífico “La Rural”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que por la sequía que hay en Formosa, existe una menor cantidad de animales para faenar, lo que genera una faltante que debe abastecerse con novillitos traídos de otras provincias y hacerle frente a la demanda.

“En Formosa lógicamente tenemos un problema de falta de animales gordos a causa de la sequía, pero eso no influye a nivel nacional, el problema del precio de la carne viene por una cuestión quizás de falta de animales determinados, hay otros mercados también exteriores que pagan mejor que el mercado interno, en nuestro frigorífico somos comuneros, no hacemos los ciclos, no vendemos cortes de animales, no difluimos en los precios, compramos al productor a un determinado precio, se pactan valores, se le suma un costo de servicio, impuestos, transporte, después el carnicero lógicamente tiene el transporte de la carne, mantenimiento de frio y ahí se incrementa bastante el precio del producto”, explicó.

“Hoy los únicos animales que entran en el mercado serían aquellos feedlot, se están adquiriendo animales de otras provincias, de Santa Fe, Chaco porque acá hay falta de animales gordos, el mercado nuestro del frigorífico es un mercado de vacas, en este momento más que nada se están faenando novillos que tienen un precio mucho más elevado y eso influye en el consumo y en el precio en góndolas”, detalló Lessa.

De la misma forma aseguró que “a nivel nacional hay mercados como China que consume mucha vaca y hay un mercado común y lo que pretende el gobierno nacional es obtener de esos frigoríficos de exportación que venden cortes, que hacen el ciclo uno, es obtener cortes más económicos que son los no exportables, es decir, tenemos una carne de exportación para un mercado interno que podrá ser carne con hueso como es el asado, delantero, matambre”.

Seguidamente Lessa aseguró que se faena menos y animales más caros, “el año pasado en esta época estaríamos pasando los 1200 animales mensuales, en este momento debemos estar en 700 u 800, no subimos a 1000 porque se han ido cerrando otras plantas que también faenaban para Formosa, pero de todas formas se está faenando un poco menos”.

Explicó además que en Formosa “tenemos varios frigoríficos habilitados para un tráfico provincial, está La Rural, el de Clorinda que no sé si en este momento está funcionando, el de Pirané y ahora la provincia está habilitando en El Colorado, es una linda planta que la hizo el gobierno de la provincia con el municipio, después está Villa Dos Trece que tiene una planta prácticamente terminada y a funcionar, además están Gran Guardia, Laguna Blanca, después son más que nada colgaderos o que faenan muy poco, todo esto es mercado interno, Clorinda tenía tráfico federal pero en este momento no sé en qué estado se encuentra”.

Respecto a si esta situación de que las vacas no tienen un peso suficiente debido a la sequía y a la débil pastura, podría mejorar, aseguró que “recorriendo los campos uno ve que por lo menos si no hay mucho volumen de pasto hay un verdor lo que indica que la cosa va mejorando, todavía no hay grandes volúmenes, la hembra sobre todo está con carnero al pie, todos esos requerimientos han llevado a que el productor complemente la alimentación”.

“A Formosa entra carne de otras provincias de feedlot y también entran novillos de la provincia o de zonas como el oeste que en esta época tienen gordos, hay pasturas que engordan bastante bien y logramos tener en Formosa ese tipo de novillos, hay búfalos también que ayudan a mantener un poco el mercado, eso va por el mismo canal, se identifica la media res pero generalmente se comercializa como tal”, manifestó.

Para finalizar se refirió al consumo de carne de fin de año y aseguró que “en Navidad no es tanto de asado, en Año nuevo se consume un poco más, las carnicerías o supermercados traen ya costillares, como se vende mucha costilla después se quedarían con la pulpa, eso resulta más difícil de vender, no se faena mucho más pero pasando Navidad hay un poco de faena porque en Año Nuevo uno ya se junta más por el asado”.

