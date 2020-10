Aumentan 6% productos incluidos en el programa Precios Máximos

Compartir

Linkedin Print

La Secretaría de Comercio Interior autorizó un aumento de entre 2 y 6 por ciento en los precios de los productos incluidos en el programa Precios Máximos, al tiempo que se sumaron 63 productos nuevos entre los que figuran 22 artículos alimenticios para personas celíacas.

A través de la Disposición 14/20920 de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, publicada hoy en el Boletín Oficial, se fijaron nuevos precios máximos para 18 categorías de productos, con un aumento promedio en torno al 3 por ciento.

La normativa habilita aumentos del 2% para dulces y endulzantes; leches y sus derivados; aceites que no sean de girasol; sopas, caldos, puré, aderezos, condimentos y snacks.

También permite incrementos del 3% para alimentos congelados; bebidas; conservas, chacinados y encurtidos; artículos de limpieza del hogar, cocina y bazar; papeles higiénicos y de cocina; harinas que no sean de trigo, fideos, galletitas y panificados.

Además, autoriza subas del 4% en alimentos para mascotas; arroz y legumbres; artículos de cuidado personal; infusiones; del 5% en el aceite de girasol y harina de trigo; y del 6% en vinos, espumantes, jugos puros de frutas y yerba.

La disposición indica además que “los precios de los productos que integran las categorías mencionadas se fijarán de conformidad con el porcentaje máximo de incremento autorizado en dicho artículo, aplicado sobre los precios vigentes al 14 de julio último”.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sostuvo hoy que “iniciamos una nueva etapa de “Precios Cuidados con más productos”.

“Incorporamos precios de referencia en rubros relevantes para la salud como alimentos sin TACC, más frutas y verduras y protector solar”, señaló a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que “hay dos políticas, por un lado Precios Cuidados que es nuestra política principal, que es una herramienta que ha dado muy buenos resultados y la volvimos a implementar en enero”.

En declaraciones a El Destape, Kulfas detalló que Precios Cuidados “es un elemento positivo porque genera una canasta de referencia, con precios mucho más claros y esto le da información al consumidor”.

“No es una política anti inflacionaria pero sí es una herramienta que sirve a otros elementos de política anti inflacionaria”, consideró.

En tanto, acerca de Precios Máximos señaló que “después en el mes de marzo apenas inicia la pandemia tomamos una decisión un poco más fuerte que es la de poner precios máximos en productos de alimentos, higiene personal y otros”.

Recordó que “a mediados de mes de marzo se inicia la pandemia a nivel internacional con situaciones en las que había desabastecimiento, con mucha gente ante la angustia de no saber si iba a poder salir a la calle con facilidad se sobre stockeó”.

“Esto generó algunas situaciones de especulación por lo que tomamos la decisión de poner Precios Máximos, es decir todos los precios se retrotraen al día 6 de marzo y eso lo mantuvimos con dos excepciones, una fue en el mes de julio, que hubo una pequeña recomposición y otra es en estos días, donde estamos haciendo unos aumentos en promedio de 2 ó 3 % aproximadamente”.

En los últimos días, las empresas alimenticias reclamaron al Gobierno el levantamiento del programa o en su defecto vía libre para aplicar mayores subas en los precios de los productos.

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, declaró días atrás que “hay que levantar Precios Máximos; ya no se justifica”.