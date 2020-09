Buryaile: “En el Presupuesto 2021 no hay obras de gran envergadura para Formosa”

Compartir

Linkedin Print

Ricardo Buryaile, diputado nacional por la UCR de Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO criticó el Presupuesto Nacional 2021 que presentó el Gobierno Nacional. A este Presupuesto se le cayeron varias hojas” opinó y aseguró que para la provincia “no tiene obras de gran envergadura”.

“El Presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo parece inconsistente, porque en primer lugar no refleja la realidad económica que uno prevé que se pueda proyectar para el próximo año. Porque si bien pronostica una inflación de un 28% anual, cuando todos sabemos el aumento de tarifas que ha anunciado el Ministro, se va producir esté año. De hecho en el combustible hubo un 9% de aumento, en lo que va del mes”, detalló.

En este marco, expuso que “nace desactualizado este presupuesto, porque no contempla la Reforma Tributaria que anuncia el Gobierno, ni siquiera el impuesto a las grandes fortunas, el mismo ingresó sin el tratamiento a estos impuestos, ni tampoco prevé cuales van a ser las derogaciones de materia previsional que son muy importantes en materia presupuestarias”.

A su vez, detalló que “este Gobierno ha modificado la forma de cálculo del haber provisional, el incremento de los jubilados y quedó pendiente una reformulación de la fórmula que se debería dar este año. Esto todavía no está previsto en el presupuesto por lo tanto indican un 28% de inflación anual, un déficit fiscal del 4,5% que es muy alto a esto hay que sumarle que el Jefe de Gabinete tiene la capacidad de readecuar el presupuesto y de reorientar las partidas en un 100%”.

Y comparó que “la ruta 81 que se va a repavimentar en Formosa, se puede hacer una escuela o cloaca en Chaco o Santa Cruz, es decir el presupuesto en si ha dejado en base a esta prerrogativa de ser una ley para ser una estimación ni siquiera probable de egresos e ingresos”.

“De ahí esas líneas generales, que pareciera que para Formosa le sacaron unas cuantas hojas”, añadió.

Asimismo indicó que “en este Presupuesto lo que tenemos en líneas generales es una planta potablizadora de agua; cloacas para Pirané y Riacho He Hé; el bacheo de la ruta 95 en la intersección entre la 81 y la 86; el bacheo de la ruta 86 hacia Lugones, la terminación del acceso dela ruta 11, pero no se encontró obras de gran envergadura, solamente la concreción de jardines maternales; de hecho son 2.800 millones en materia de inversión en capital”.

“Si bien el Ministro de Economía dijo que esto puede tener alteraciones en las partidas presupuestarias, pero Nación va a tener su derogación a partir de sus organismos de 53 mil millones de pesos en la provincia de Formosa, el 90% van para servicios sociales y el 10% para compensación de fondos través de convenios específicos”, contó.

Por último, expresó que la Obra Publica en el país aumento 100%, mientras que en Formosa un 60% siendo una de las provincias que tiene menor incremento”.