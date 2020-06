CAME pide al gobierno que ayude a las pymes a pagar el aguinaldo

Compartir

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al gobierno nacional que instrumente la entrega de un subsidio especial para las pequeñas y medianas empresas para el pago de la totalidad del medio aguinaldo que se abonará en el mes de julio.

El pedido fue dirigido al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el beneficio está enfocado a empresas con menos de 40 trabajadores a través del programa ATP.

Para las empresas con mayor cantidad de empleados, CAME pidió la financiación total del pago del medio sueldo anual complementario a través de un crédito de la Anses con una devolución en 10 cuotas a tasa cero.

“Ante la imposibilidad de prorrogar el convenio de emergencia de Comercio, firmado en el mes de mayo entre el sector empresario y FAECyS, y la falta de acuerdo para cumplir con el pago de aguinaldos en cuotas, desde CAME pedimos una respuesta urgente del Gobierno”, sostuvo la entidad empresaria en la nota enviada a Cafiero.

“Le solicitamos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que a las pequeñas y medianas empresas de hasta 40 trabajadores se les otorgue el subsidio del pago del 100% del primer pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), a través de herramientas como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, indicó CAME.

Mientras que para las que superen el número de empleados mencionado, el requerimiento es “que puedan obtener financiación directa del total del medio aguinaldo, a través del Anses, y con devolución a diez cuotas con tasa cero”.

“Esta solicitud radica en la difícil situación que está viviendo el sector, considerando la escasa o nula actividad en la mayoría de los rubros productivos y comerciales. Es por ello que desde CAME requerimos que se otorgue este aporte especial por el monto completo”, explicó la entidad empresaria al tiempo que justificó que la medida “contribuirá a dinamizar el consumo interno, condición imprescindible para la recuperación económica y social que sobrevendrá a la pandemia”.