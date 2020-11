Clorinda podría pasar a una “alta escala” de transmisión comunitaria

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, explicó la evolución de la situación epidemiológica de Clorinda y advirtió que podrían pasar a la etapa de “alta escala de transmisión comunitaria” de no profundizar las medidas sanitarias vigentes.

En primer lugar, el especialista indicó que en los últimos tres meses ya se diagnosticaron 48 casos positivos de coronavirus en la segunda ciudad.

Respecto al desarrollo de la situación epidemiológica de Clorinda, Romero Bruno indicó que los primeros casos que aparecieron son los importados, “o sea personas que han contraído el virus fuera de un país o una provincia, ingresan con el virus, asintomáticos muchos de ellos y se les hace el diagnóstico”.

“Cuando se demora la situación de poder aislar a la persona, a los primeros contagiados son los contactos estrechos, que es la segunda etapa de una pandemia, la transmisión cercana”, señaló.

En ese sentido, la tercera etapa es la transmisión comunitaria en una primera escala de baja cantidad, “donde no se comienzan a identificar de dónde provino el virus, de qué persona, en qué lugar, en qué situación, no lo sabemos”.

Y la última etapa es la transmisión comunitaria en alta escala, con mucha circulación del virus, en cualquier lugar y con cualquier persona.

“¿Cuál es la etapa de Clorinda hoy? en base a estos números y personas diagnosticadas, con una realización importante de testeos en distintos barrios, estamos hablando de transmisión comunitaria en baja escala”, aseveró el médico.

Y anticipó: “Si no hacemos algo, y acá si apelamos a la responsabilidad y conciencia de cada uno, para prevenir el contagio, vamos a pasar a la escala de transmisión alta”.

En esa línea, Romero Bruno dijo que “las consecuencias las conocemos perfectamente” y que el siguiente paso a la transmisión comunitaria en alta escala es “comenzar a lamentar, no sólo los infectados sino los fallecidos”.

“Entonces si no nos damos cuenta en qué escenario estamos actualmente viviendo, y qué cosas tenemos que hacer desde el punto de vista individual para evitar el contagio, es momento de hacerlo”, instó el profesional.

Y agregó: “Nadie quiere contagiarse ni contagiar a otro, no existe una intencionalidad en el contagio pero sí existe desinformación, desconocimiento, no saber cómo cuidarse y después la imprudencia, la inconsciencia, la irresponsabilidad”.

Por tales motivos, el médico reiteró las medidas de prevención en esta situación particular y remarcó que “el lugar más seguro es la casa”, por lo cual solicitó a la comunidad que permanezcan en sus domicilios y salgan sólo para actividades esenciales.

“Y si uno tiene que salir, hacerlo con todas las medidas de seguridad: el distanciamiento de dos metros, el uso correcto del barbijo: nariz, boca, mentón; y evitar tocarse constantemente porque el virus puede estar en la parte de afuera del barbijo; y lavarse las manos frecuentemente o desinfectarse con alcohol en gel o al 70%”, enumeró Romero Bruno.

Además, recomendó no aglomerarse en lugares cerrados y con muchas personas; y en el caso de tener que compartir este tipo de espacios, permanecer menos de quince minutos.

“Esperamos y apelamos a la conciencia y responsabilidad individual para que esta situación no se continúa agravando”, finalizó el médico.

