Comenzó en Chaco la Fiesta Nacional del Teatro

Con base en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, el pasado jueves, 26 comenzó la 36.ª Fiesta Nacional del Teatro (FNT) organizada por el Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura en co-gestión con el gobierno chaqueño.

Se realizará en más de 30 localidades de todo el noreste argentino. Dentro de la grilla de actividades, la 36ª FNT incluirá el Corredor Regional de Teatro del NEA, con la participación de los siguientes espectáculos formoseños: “Cruzar la calle”, “El fortín de los caranchos” y “La isla desierta”.

Las obras que visitarán la provincia de Formosa son las siguientes: “Los irreverentes” (Elenco concertado. Posadas. Misiones), “Un par” (Teatro al vacío. General Roca. Río Negro), “Bye Bye Perdón” (San Juan) y “(No) estamos ganando” (Experimento Escenario. Paso de los Libres. Corrientes)

Por otra parte, los espectáculos formoseños de elencos capitalinos recorrerán el interior provincial, con funciones en Misión Laishí, Comandante Fontana y Pozo del Tigre. Se trata de “La celestina” y “A Dios Antigona” de Arte-Facto y “Proyecto Medea” de Los Gregorianos.

Las actividades estarán distribuidas en cuatro provincias, con más de 250 funciones a realizarse en 40 salas o espacios no convencionales. Participarán más de 600 artistas y 250 trabajadores para llevar a cabo las obras de la programación oficial, las propuestas invitadas, las participantes del Encuentro Regional del Teatro, las actividades especiales y los festejos por los 20 años de la Editorial INTeatro.

Las obras que ganaron sus respectivas fiestas provinciales y estarán participando de la 36 FNT, serán: Cruzar la calle (Formosa), (No) estamos ganando (Corrientes), Brisas en la siesta (Catamarca), Mundo Bilina (Buenos Aires), Mandato cumplido (Mendoza), Ana y Wiwi (CABA), Flama (Santiago del Estero), Piel de cabra (Buenos Aires), Ese día en el que nos encontramos todos (Chaco), Cuenca. Todo debajo (Entre Ríos), Las casas que integran el viento (Tucumán), El bife (Buenos Aires), Los cielos de la diabla (Santa Fe), Ojo de Pombero (CABA), Un par (Río Negro), Podestá (Córdoba), #No compres el chamuyo (Misiones), Paraíso Elemental (Mendoza), Diluvio (Santa Cruz), No soy un robot (Córdoba), Espía a una mujer que se mata (La Pampa), La bendición (Chubut), Sueño (CABA), Paraná Pora (Salta), Flores blancas (Jujuy), La mujer puente (Tierra del Fuego), La invocación (Santa Fe), Liebres (Tucumán), Piel y hueso (San Luis), Bye pedir perdón! (San Juan), Los Santos (Neuquén), Infinitas en fases (La Rioja).

