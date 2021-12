Con dos tantos de Mbappé y otro de Icardi, el PSG goleó en su debut por la Copa de Francia

Compartir

Antes de finalizar el año, el PSG debutó en una nueva competencia. Además de la Ligue 1 y la Champions League, el elenco parisino goleó 3-0 al humilde Feignies-Aulnoye por la ronda de 32avos de la Copa de Francia. Mauricio Pochettino le dio descanso a algunas de sus figuras por lo que Lionel Messi no fue de la partida, pero sí Kylian Mbappé, autor de dos goles, y Mauro Icardi, quien marcó el restante.

La gran novedad fue que Sergio Ramos fue titular por segunda vez desde su llegada al cuadro galo. Él y Kimpembe conformaron la dupla de centrales que se paró por delante del arco defendido por Keylor Navas. Además, Leandro Paredes también fue alineado desde el inicio.

Con el objetivo de sumar un nuevo título en esta competencia, la cual lidera en lo más alto con un récord de 14 trofeos conquistados, los parisinos hicieron un buen papel, pero tampoco descuidan su situación actual en la liga en la que enfrentará al Lorient el próximo miércoles antes del parate de fin de año.

Entre los convocados para este duelo, Pochettino incluyó a jóvenes de la selección sub 19 del club, entre los cuales destacaron futbolistas como Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharb y Xavi Simons, el ex juvenil del FC Barcelona.

El Entente Feignies Aulnoye Football Club milita en la National 3, nombre con el que se conoce a la quinta división del fútbol francés. Lejos del glamour que tiene el Parque de los Príncipes, el duelo se disputó en el Estadio de Hainaut, un recinto ubicado en la ciudad de Valenciennes que cuenta con una capacidad para 25 mil espectadores, 23.500 más que la cancha en la que el Feignies hace de local durante la temporada.

El Feignies llegó a este duelo tan importante después de haber vencido con una goleada (6-0) al ES Bully-les-Mines, un equipo de una liga regional. Posteriormente se enfrentó ante el AC Amiens de su misma categoría y ganó en la tanda de penales.

