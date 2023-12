Confirmaron a Bausili en el BCRA, Tillard y Wasserman en Nación y Stettler en Comunicación

La Oficina del presidente electo Javier Milei informó los nombres de nuevos funcionarios luego de una reunión con los futuros integrantes de su gabinete y con ex secretario de Reforma y Modernización del gobierno de Carlos Menem, Armando Guibert.

A cuatro días de su asunción, el presidente electo Javier Milei completa la grilla del equipo que lo acompañará en su gestión de gobierno desde el domingo y designó este miércoles a Santiago Bausili como presidente del Banco Central (BCRA) y a Daniel Tillard a cargo del Banco Nación (BNA).

Los anuncios, difundidos en un comunicado emitido a través de la red social X (antes Twitter) por la oficina del presidente electo, se completan con la designación de Darío Wasserman como vicepresidente del Banco Nación y de Belén Stettler como secretaria de Comunicación.

Bausili es un economista especialista en finanzas muy cercano al próximo ministro de Economía, Luis Caputo, de quien fue subsecretario de Financiamiento en 2016 y secretario de Finanzas en 2017, tras lo cual ambos -ya alejados de la función pública- fundaron la consultora Anker en octubre de 2020.

En tanto, Tillard presidirá el BNA luego de una trayectoria de más de tres décadas en el sector financiero público y privado.

Tillard, hasta hoy presidente del Banco de Córdoba es, junto con Osvaldo Giordano, otro de los funcionarios de importancia del elenco del gobernador saliente de la provincia mediterránea, Juan Schiaretti, que se suma al grupo de colaboradores de Milei.

A lo largo de la tarde de este miércoles, el presidente electo continuaba con la seguidilla de reuniones, especialmente con los futuros funcionarios de la sensible área económica que encabezará como ministro Luis Caputo.

En el comunicado se informó también que Milei se reunió en la mañana de este miércoels con integrantes de su futuro equipo para debatir «los principales lineamientos para las reformas del Estado» que encarará el nuevo Gobierno, que asumirá este domingo.

«Se debatieron los principales lineamientos para las reformas del Estado que llevará adelante el nuevo Gobierno y los primeros objetivos para cada área», indicó el parte de prensa.

Participaron de esa reunión los miembros designados del futuro gabinete Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Diana Mondino (Cancillería), Nicolás Posse (Jefe de gabinete), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Manuel Adorni (Portavoz), Belén Stettler (secretaria de comunicación), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Santiago Bausili (Banco Central), se detalló.

También estuvo el exsubsecretario de Reforma y Modernización, Armando Guibert a quien destacaron como el encargado de «la reforma de Estado» durante la gestión del expresidente Carlos Menem en la década del ’90.

En las oficinas que se encuentran en Avenida del Libertador al 600, donde Milei mantuvo también el martes una reunión con sus futuros funcionarios, se presentaron esta mañana Bullrich, Mondino, Pettovello, Ferraro, Adorni, Caputo y el próximo presidente provisional del Senado, Francisco Paoltroni, entre otros, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA).

«Estamos trabajando en la asunción, en el día después y en los cuatro años que van a ser con una dinámica de mucho cambio para sacar a la Argentina de esta decadencia en la que está. Es el objetivo de todos y es la orden del presidente electo», afirmó Adorni en declaraciones a C5N, cuando entraba a las oficinas en Retiro.

También destacó que el equipo de gobierno está trabajando «casi 24/7» (todas las horas de todas las jornadas de la semana) y que mantienen «muchas expectativas» a tan solo cuatro días de que Milei asuma.

Por su parte, Paoltroni aseguró que «las expectativas son las mejores de todas» y volvió a mostrarse confiado en aprobar el paquete de leyes de reforma del Estado que Milei anunciará el domingo al asumir y que el lunes se prevé que ingrese al Congreso.

«Creo que vamos a llegar al quórum necesario junto a todos los legisladores que entienden que la Argentina necesita cambios profundos», aseguró a los medios.

Aseguró que es «el deseo de todos los argentinos de bien que salga la ley ómnibus» y llamó a «lograr los consensos para tener un sano debate de ideas».

«El PJ es algo distinto a lo que todos interpretan», afirmó, sostuvo que dentro del bloque de Unión por la Patria hay «tres segmentos de gente que opina muy distinto» y que no ve una «fragmentación en el radicalismo».

«No tengo reparos con los peronistas, no traigo viejos prejuicios que de nada nos han servido. Yo vengo de una provincia (en la) que Gildo insfrán es presidente del PJ. Según él, (Juan Domingo) Perón decía que el que trabajaba tenía que ser dueño de la tierra y este señor no le da títulos de propiedad hace 40 años a los formoseños», completó.

Asimismo, pasadas las 15.30, Milei llegó al inmueble de Libertador al 600 donde mantuvo otra reunión con Roust, Francos, Sturzenegger, Caputo, Cerimedo y Posse.

Daniel Tillard, un hombre

que acercó Schiaretti

Daniel Tillard fue designado como el nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) y sucederá en el cargo a Silvina Batakis, luego de una trayectoria de más de tres décadas en el sector financiero público y privado.

El hasta este miércoles presidente del Banco de Córdoba es, junto con Osvaldo Giordano, otro de los funcionarios de importancia del elenco del gobernador saliente de la provincia mediterránea, Juan Schiaretti, que se suma al grupo de colaboradores del presidente electo Javier Milei.

Tillard estará acompañado en la Vicepresidencia del BNA por Darío Wasserman, quien hasta 2020 presidió la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar.

Egresado en 1983 como licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Tillard se desempeñó como subsecretario de Normalización Patrimonial en 2001, en la segunda gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, durante la Presidencia de Fernando de la Rúa.

Posteriormente fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presidente de Provincia Bursátil, director de Red Link y director suplente de Sedesa Seguros de Deposito SA., además de gerente técnico de la Bolsa de Comercio de Córdoba y del Instituto de Investigaciones Económico Financieras de la misma entidad.

Desde 2015 y hasta hace pocos días fue presidente del Banco de Córdoba, del que se despidió destacando los principios de «prudencia fiscal» de Schiaretti y su predecesor, el fallecido José Manuel de la Sota.

«Todos coincidimos en que no hay posibilidades para un banco público si el Gobierno es insolvente», subrayó Tillard en el prólogo del libro editado en ocasión del 150 Aniversario del BanCor.