Cris Morena publicó un conmovedor video con fotos inéditas de Romina Yan en su cumpleaños

Las fotos se van sucediendo de a dos, de a tres, en grupo. En las primeras aparece radiante, plena, feliz, iluminada por los rayos del sol. También se la observa en la infancia, en la adolescencia. Junto a su hermano, Tomás. En su casamiento; al lado de sus hijos. Abrazada a su padre, sonriente con su mamá. Actuando. En esas imágenes está la vida de Romina Yan. Y en el video que las recopila, su legado.

Porque en la edición también surgen distintas voces en off -tomadas de diferentes novelas suyas- que van dejando frases. Algunas las pronuncia la propia Romina: “El barco de la vida nunca se detiene, aunque le toquen noches oscuras, aguas revueltas y tormentas terribles”. Otras, los artistas que la acompañaron, como Benjamín Rojas.

Cris Romina emplea ese video y esas fotos para transmitir lo que siente en este día, apropiándose de esas frases que se van escuchando. Y entonces vendría a ser ella quien dice, a partir de las otras voces: “Siempre fuiste mi heroína favorita. Gracias por darme alas”.

Ayer, Romina Yan cumpliría años: nació el 5 de septiembre de 1974. Y por eso su mamá realizó ese video tan especial -con sus fotos, con aquellas palabras- que posteó en su cuenta de Instagram esta mañana, acompañado por un escrito. “Amor mío, hoy es un día único, mágico: tu cumpleaños. Y como vos decís, el barco de la vida nunca se detiene, siempre navegamos juntas…”.

El 28 de septiembre de 2010 Romina murió a los 36 años. Y entonces Cris Morena escribe, siguiendo con su posteo: “Cuando siento que estoy por perderme, allí estás con tus ojos llenos de luz y tu sonrisa tan amada, dejándome señales de tu amor… Llenándome de vos”. Y concluye con el corazón en la mano: “Hoy y siempre te respiro, te siento, te amo. ¡Sos el milagro de nuestras vidas! ¡Feliz cumpleaños, bella hijita alada! Mamá”.

Gustavo Yankelevich, su papá, también dejó un mensaje en las redes. Lo hizo en Twitter, publicándolo minutos después de que comenzara el día: “¡¡Querida Romina, te amo!! ¡¡Hace 46 años fue uno de los días mas felices de mi vida!!”.

Dos años atrás Cris Morena, también en el día del cumpleaños de su hija, realizó un inolvidable show en el Teatro Gran Rex para celebrar la vida de Romina Yan: lo llamó ViveRo, justamente. Esa noche, Jorgelina Aruzzi entonó “Pimpollo”, Gerónimo Rauch cantó “Un pacto” y Sandra Mihanovich hizo lo propio con “Lady Ro”. “Estás con nosotros. Te amamos por siempre”, dijo Damián de Santo -compañero suyo en Amor mío- desde el escenario. También participaron Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia la China Suárez, Facundo Arana y tantos más que tuvieron la dicha no solo de compartir trabajos con ella, sino también de conocerla, de forjar una amistad en muchos casos.

En aquella soleada de la primavera de 2010 Romina regresaba del gimnasio tras haber cumplido una nueva rutina de entrenamiento cuando empezó a sentirse mal en una esquina de Martínez. Se desplomó. Un amigo la llevó de urgencia al Hospital Central de San Isidro. Allí los médicos hicieron lo imposible por reanimarla, pero no lo consiguieron: no pudo superar un paro cardíaco.

Tenía 36 años, tres hijos y una carrera brillante cuando partió.

Aquí quedó su legado. Y el amor de quienes jamás la olvidarán.