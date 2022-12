Daniel Farabello no sigue: Riachuelo hará cambio de entrenador

Así lo oficializó la institución riojana. El Entrerriano había asumido en enero de este año para cerrar la temporada pasada. Aún no informaron quién será su reemplazante.

La Liga Nacional de Básquet de Argentina está cerrando el año 2022 con un mercado movido, hubo varios cortes de extranjeros aún sin definir quiénes serán los reemplazantes pero también hubo cambio de entrenadores. En esta ocasión el que dará un golpe de timón será Riachuelo de La Rioja.

El club riojano informó que Daniel Farabello no continuará siendo el entrenador del equipo. El entrerriano había llegado en 2021 para formar parte del cuerpo técnico de Fabricio Salas y estaba a cargo de la Liga de Desarrollo, pero en enero de este año asumió la conducción técnica del equipo tras la salida de Salas. Terminó la última temporada con el equipo en los playoffs.

Con un plantel con jugadores de jerarquía se esperó más de Riachuelo. La Comisión Directiva decidió hacer un cambio en la conducción y Farabello ya no seguirá, no se informó quién será el reemplazante del entrerriano.

Con la salida de Farabello, Riachuelo se suma a Atenas de Córdoba (dos cambios), Comunicaciones de Mercedes y Unión de Santa Fe, este último hace algunos días, como los clubes que tuvieron cambio de entrenadores en la actual temporada de la Liga Nacional.

Opong se alejó de Obras

Obras decidió prescindir de los servicios del escolta Robinson Opong de cara a lo que resta de temporada 2022-23 de Liga Nacional.

Opong jugó 17 partidos con la camiseta del Rockero y promedió, en ese lapso, 4.6 puntos y 1.3 rebotes, con 14.3 minutos disputados por encuentro.

La dirigencia le agradece por el profesionalismo exhibido durante el tiempo que estuvo en el club y le desea lo mejor en el futuro cercano.