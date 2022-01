De una infancia en soledad a la hija que abandonó de bebé: luces y sombras de Anthony Hopkins

Compartir

Respetado como pocos, el galés es uno de los grandes talentos de la historia del cine. Pero su vida personal podría opacar a la más dramática de sus películas. Carencias, alcoholismo y la imposibilidad de manifestar sus sentimientos

A sus 84 años y con casi 100 películas filmadas -desde la primera en 1966, The White Bus, hasta Thor: Love and Thunder, el filme que ya está listo para su proyección en julio de este año-, Anthony Hopkins posee una imagen clara: la de un hombre bonachón, ese abuelo que muchos querrían tener. Amante de las redes sociales, suele aparecer en Instagram con mensajes emotivos y videos divertidos.

Sin embargo, detrás de esta figura se esconde una persona común. Que supo transformarse en una de las grandes estrellas del cine, pero que enfrenta los mismos problemas que cualquiera. Algunas circunstancias se conocían. Sobre otras, el propio Hopkins decidió hablar hace no mucho tiempo. Quizás, mostrarse tal cual es podría ser otras de sus virtudes.

En diciembre de 2020, a través de un video que hizo público, celebró el tiempo que llevaba sin probar alcohol. “Hoy hace 45 años, tuve una llamada de atención. Me dirigía al desastre bebiendo hasta morir. Recibí un mensaje, un pequeño pensamiento que decía: ‘¿Quieres vivir o morir?’. Y dije: ‘Quiero vivir’. Y de repente llegó el alivio y mi vida ha sido increíble”.

Hopkins nació el 31 de diciembre de 1931, en Port Talbot, al sur de Gales. Los primeros años en su tierra natal no fueron los mejores. Rememorar los años escolares todavía le causa cierto dolor. “Recuerdo el primer día de clase con aquel olor a leche podrida, pajitas y abrigos húmedos. Me senté ahí, completamente petrificado, y ese sentimiento se quedó conmigo durante toda mi infancia y adolescencia”, detalló minuciosamente en una entrevista con Playboy.

Mucho tiempo después descubrirían que el pequeño Anthony tenía dislexia. Se trataba de un chico solitario, que no tenía amigos, simplemente porque lo hacían un lado. En aquella entrevista el actor contó que tanto los profesores como sus compañeros y hasta sus padres creían que no iba a llegar lejos. “Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil y enteramente confusa. Todo el mundo me ridiculizaba”, dijo en otra entrevista, esta vez con The New York Times.

Sus papás buscaron que se sintiera más cómodo. Así fue cómo lo acercaron al arte: entendieron que debía seguir un camino sin textos de por medio, por lo que el niño empezó a dibujar y pintar. Se compenetró tanto que al día de hoy Hopkins es un destacado en la materia, más allá de no haberse dedicado profesionalmente. Es un hobby que lleva adelante actualmente en su casa, en los momentos libres.

Su dura infancia también abarcó cumpleaños. Muchas veces ni él mismo asistía a sus festejos por el temor de encontrar que no había nadie. Así vivió hasta los 15 años, cuando conoció al recordado actor Richard Burton, que era de su misma ciudad. Se lo cruzó una tarde y no dudó en hablarle.

“Me contó que se hizo actor porque no valía para ningún trabajo. Luego se montó en su Jaguar y se fue. No se veían muchos coches así en la posguerra. En aquel momento comprendí que necesitaba salir de allí. Dejar de ser quien era. Y empecé con soñar con Estados Unidos, con mi vida allí”, sostuvo Anthony.

Sus primeros trabajos antes de destacarse en Hollywood fueron en el teatro de Inglaterra, aun cuando esa fue una escuela que no persiguió. “El teatro no encaja con mi personalidad ni con mi temperamento. Nunca lo disfruté. El teatro británico es muy académico y yo siempre he sido muy mal estudiante. No me gusta la autoridad, ya sufrí suficientes abusos de pequeño”. No obstante en los 80, al no conseguir despegar en Los Ángeles, regresó a Londres para hacer algunas obras que le permitieron seguir con la profesión.

Respecto al alcohol, su peor etapa fue a fines de los 60 y principios de los 70. Un periodo de casi ocho años que concluyó cuando, según explicó, decidió buscar otro camino. En esa etapa se hablaba de Hopkins como un hombre temperamental, que rápidamente se enfrentaba a quien se le ponía adelante: se peleaba con los directores y hasta se iba de las grabaciones sin dar explicaciones. Sin embargo, siempre lo cuidaron. Sus actos de indisciplina tenía que ver con su adicción: a menudo se presentaba ebrio en los sets de filmación por las mañanas, luego de una noche por demás extensa.

Anthony recuerda a la perfección el día que bebió por última vez. Fue el 29 de diciembre de 1975, cuando luego de una larga recorrida nocturna, amaneció en un hotel de Phoenix sin tener idea de cómo había llegado hasta allí. “Admití que tenía miedo, lo cual me dio una libertad maravillosa. Me sentía inseguro, paranoico, aterrorizado. Temía no valer para nada, que no encajaba en ningún sitio”.

En 1981, tras la muerte de su padre, vivió otro episodio que tocó sus fibras más íntimas. Durante el velatorio, al acercarse al cajón, por primera vez en su vida le dijo a alguien “te quiero”. “Cuando pienso en cómo mis padres se esclavizaron toda su vida en una panadería para ganar una miseria… yo lo he tenido demasiado fácil. Me avergüenzo de ser actor. Actuar es un arte de tercera. Nos pagan demasiado y nos hacen demasiado caso. Me gusta la atención y el dinero, pero me siento como un estafador”, diría, tiempo más tarde.

