Defensa al Consumidor y Usuario decomisó mercadería en un supermercado de la ciudad

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario decomisó este lunes un pallet completo de harina vencida de un supermercado céntrico, se informó oficialmente.

El propio arquitecto Edgar Pérez, a cargo del organismo encabezó el operativo de control de precios básicos de referencia, de acuerdo nacionales y exhibición de precios en góndola. En ese marco, y durante la inspección, el supermercado manifestó ante el faltante de harina en góndola, que lo que había estaba en depósito, no apto para el consumo.

“Para despejar dudas, que no hay especulación que estemos guardando mercadería para después ponerlo, o generar una remarcación, se hizo una actuación, se constató en el depósito que había harina, que la empresa sacó de circulación en enero. En cumplimiento de la ley nosotros preventivamente, y tutelando la salud del consumidor, se retira la mercadería, un pallet completo de harina, no apto para el consumo” explicó Pérez a los medios de prensa.

Comentó además que el equipo de fiscalizadores del organismo recorrió once supermercados y el Mercado Frutihortícola, y hará lo propio con otros rubros como carnicerías, fruterías, verdulerías y farmacias.

“Se trabaja en la calidad del producto que se comercializa, actuando en aquellos comercios que en forma desconsiderada incrementan los precios, por eso el trabajo conjunto con la Dirección de Rentas, para control de facturas y de ingreso de mercaderías a la provincia” detalló.