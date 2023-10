Desde la SRF indicaron que el faltante de combustible ya genera preocupación en el sector

El presidente de la Asociación Rural de Formosa, Alfredo Maglietti en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los problemas que trajo el faltante de combustible al sector en la provincia. Manifestó que el sector está muy complicado con el tema, «esto ya ha ocasionado paralizaciones y ya estamos con la soga al cuello».

Maglietti comenzó diciendo: «estamos complicados con el tema del combustible. La escasez es general, el productor ocupa mucho combustible y no le están entregando lo que necesita entonces se le da un cupo semanal, el que no es suficiente, esto ya ha provocado paralizaciones y en algunos casos otros que están con la soga al cuello esperando a que se soluciones porque si no van a tener que parar».

Y añadió «el que trabaja con maquinarias, tiene que frenar sus tareas porque se le hace imposible realizarlas por el problema de la escasez».

Consultado acerca de cuál es el cupo que le otorgan, indicó que eso varía y que no se puede establecer porque no en todos los campos se llevan a delante las mismas actividades. «El problema está en que hoy por hoy la sequía está presente en prácticamente toda la geografía provincial y hace que todos necesitemos disponer de la maquinaria para andar por los caminos con el tractor y hacer trabajos sobre los alambrados para que no se quemen los alambrados, todas las tareas inherentes a la actividad ganadera y también en el sector de la agricultura pasa los mismo porque hay que ir moviendo la tierra y eso depende de la capacidad de movilización de la maquinaria».

«La situación es estresante porque a la angustia de la sequia se le suma la de conseguir combustibles», aclaró.

Sequía

En relación a la sequía, explicó que «el sector también está muy afectado. En el oeste la situación esta muy complicada y en el este muchos campos están padeciendo la situación desde hace mucho y hoy por hoy toda la geografía provincial esta afectada por la seca y todos los días miramos el cielo para saber si va a llover o no. Los productores estamos esperando las lluvias».

Ley de Emergencia

Agropecuaria

Al respecto indicó que habría que pensar en modificarla porque «no cumple el rol para el que se pensó porque hay una descripción que dice que para que un campo ganadero sea declarado zona de desastre tiene que sufrir una perdida de entre un 70 y 80 por ciento de su capital, que es lo que puede llegar a suceder en una explotación agrícola y esa situación lleva a la eliminación, pero en caso de ser un ganadero no perderá eso porque su capital importante que es la hacienda no se pierde totalmente sino que solo pierde una camada de terneros, nunca llegará a perder el 80 por ciento de su campo porque eso significa que se fundió, y llegará una ayuda pequeña».

«Normalmente el dinero va para productores muy pequeños, es decir que no ayuda mucho», cerró.