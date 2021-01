Desde Refsa explicaron que los bajones de luz de ayer fueron por colapsos en Corrientes y Chaco

Compartir

El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de Refsa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los constantes bajones de luz y cortes totales del servicio que se produjeron ayer por la siesta e incluso a la tarde en Formosa, lo cual aclaró, fue a causa de colapsos en el servicio de transformadores de potencia de Corrientes y Chaco, lo cual afectó a nuestra provincia.

“Se produjeron tres colapsos en Corrientes y en Chaco, dos fueron en Corrientes y uno en el Chaco, los bajones de tensiones muy bruscos salieron del servicio de transformadores de potencia de allí y eso afectó a nuestro sistema porque al producirse el colapso, baja abruptamente la tensión y queda oscilando, sube y baja porque este es un sistema, estamos conectados al sistema nacional en la línea de 500 mil y al haber este tipo de problemas se complica todo, nosotros no provocamos el colapso pese a que estamos en carga máxima porque hizo mucho calor, la gente consume que da miedo, nadie se priva de nada y estamos solucionando problemas que tenemos en ciertos sectores de baja tensión que son los fusibles cortados”, explicó.

Asimismo señaló que había cuadrillas de la empresa en toda la ciudad, tratando de solucionar el problema, “todo es producto del colapso y la baja tensión donde todo baja de golpe y luego sube, eso es producto de que hubo algún tipo de inconveniente externo o interno, en este caso es externo, en los portales de Corrientes y Chaco está la información de que el transformador de Paso de la Patria quedó fuera de servicio, el transformador de potencia de Chaco también, nosotros tenemos problemas, pero no estamos fuera de servicio”.

“Lo que ocurrió es que hubo un problema en un transformador de potencia de Corrientes donde está la central grande en Paso de la Patria y eso repercute al Chaco y a Formosa porque es la misma línea de 500 mil voltios, estamos trabajando para solucionar los problemas. Este es un sistema, al haber una variación de tensión que viene de esa línea se empieza a oscilar el sistema y se perturba toda la provincia, no es solo en capital, los problemas se expanden, es una onda portadora como le decimos nosotros”, explicó Villalba.

Para finalizar se refirió a si esta situación generó daños en los equipos de la empresa y dijo que “lo vamos a evaluar porque lo que hubo es un incidente externo, nosotros estamos trabajando para solucionar nuestro problema, tenemos temas puntuales que son zonas que están con baja tensión producto de la oscilación porque se han cortado fusibles, la cuadrilla está trabajando en ese sentido”.

