Después de la canción de Shakira y los memes, ¿Piqué cerró un acuerdo comercial con Casio?

El ex futbolista utilizó un recurso de la canción viral para tomar revancha, mientras bromeaba junto a otros streamers

Gerard Piqué, el ex futbolista del Barcelona Fútbol Club que se encuentra en medio de la controversia que generó la última canción de su ex pareja, Shakira, acaba de anunciar que cerró un acuerdo con Casio para que sea patrocinador de su liga de fútbol 7.

“Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio”, dijo Piqué y luego repartió relojes de la marca de origen japonés a todas las personas que lo acompañaban en la transmisión de stream y agregó: “Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida”.

Entre quienes lo acompañaban se encontraba el Kun Agüero e Ibai Llanos, el célebre streamer español y uno de los presidentes de la Kings League quien preguntó entre risas: “¿Pero esto a qué viene? ¿ha pasado algo?”.

El anuncio, que tomó por sorpresa a todos los presentes, se dio a tan sólo dos días de que Shakira lanzara junto a Bizarrap una canción que ya ha roto récords. En tan sólo horas, el tema logró destronar al famoso “Despacito” de Luis Fonsi para convertirse, así, en el estreno con más reproducciones de la historia en lo que respecta a un tema en español o latino.

En esta canción, la colombiana incluyó un sinfín de indirectas contra Piqué y la supuesta tercera en discordia. Entre ellas, la cantante menciona “cambiaste un Rolex por un Casio” en relación, justamente, a su nueva relación amorosa.

Los usuarios en las redes no tardaron en bromear sobre esta frase e, incluso, la misma marca se pronunció tras su mención en la letra. En un primer momento, la cuenta oficial de Casio España publicó en Instagram una foto en la que se ve un reloj con gotas de agua y donde por debajo se puede leer la frase “nos encanta que esto nos salpique”. Esta leyenda también pasó a formar parte de su biografía, junto con el hashtag #teamcasio.

Sin embargo, el anuncio de Piqué sorpendió a muchos que no pensaron que la marca y el ex jugador podrían llegar a un acuerdo comercial.

En el stream, el español elogió la marca y mencionó que “es un reloj para toda la vida, es un reloj de p*ta madre” a la vez que señalaba el Casio que llevaba en su muñeca.

Con esto, parece que no serán sólo Shakira y Bizarrap los que obtengan una ganacia de la canción sino que el ex jugador parece decidio a hacer valer la polémica que se generó tras los dardos lanzados por la colombiana y que, inclusive, muchos titularon “Rip Piqué”.

Hasta el momento, según estimaciones de la cuenta de Youtube del productor musical argentino, el mismo día del estreno del tema se podrían haber generado entre USD 1.400 y USD 22.900 sólo en publicidad. Al día siguiente, este número ya se había actualizado para ascender a entre los USD 1.500 y los USD 24.300.

A esto falta sumarle las reproducciones en otras plataformas musicales como Spotify, Apple Music y Amazon Music, así como la impresionante repercusión que tuvo en redes sociales, donde el video en los perfiles de ambos cantantes ya superó los 8 millones de ‘me gusta’ y los 352.000 comentarios.

Redes sociales

En medio de la transmisión de la Kings League del 13 de enero de 2023, Piqué apareció con un reloj Casio en su muñeca para hacer un anuncio mundial: “Tenemos muchas cuentas atrás y necesitamos muchos relojes. Es un reloj para toda la vida, es un reloj de p*ta madre”, mencionó el futbolista español.

Por si fuera poco ese bombazo de mercadeo, Piqué se presentó en el ‘stream’ luciendo un reloj Casio y le regaló uno a los presidentes de cada club.

Así llegó la anhelada respuesta del exfutbolista Gerard Piqué a la reciente producción de Shakira, que no se cansa de romper récords con el trabajo que publicó en colaboración con el productor argentino Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap.

Una de las secciones de la canción que más ha dado de qué hablar es en la que la cantante colombiana menciona la marca de relojes Casio, en referencia al valor que tendría la nueva pareja de Piqué, Clara Chía; en ella dice, “Cambiaste un Rolex por un Casio”, a lo que Piqué se mostró muy orgulloso, y dijo “son para toda la vida”

La BZRP Music Session #53 de Shakira y Bizarrap se ha posicionado como uno de los éxitos más importantes en la historia reciente. El video ya cuenta con más de 70 millones de visualizaciones en Youtube a menos de dos días de su lanzamiento y no deja de ser tendencia mundial por las polémicas declaraciones e ‘indirectazos’ al papá de sus hijos, Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

Esta no es la primera vez que Shakira genera un impacto así con una de sus canciones. Recientemente, con Monotonía consiguió 24 millones de vistas en el día de su estreno, lo que le permitió meterse entre los 40 videos más vistos en 24 horas, cerca de Hello de Adele (27,7 millones) y Gentleman de PSY (36 millones).

Además, la música latina tiene otras representantes en este ranking como Despacito que tuvo 33 millones, Nicky Jam y J. Balvin llegaron a 29.7 millones de reproducciones en las primeras 24 horas con su tema X.

Y si bien Shakira le ha sacado el mejor provecho a su ruptura, Piqué no se quedó atrás al anunciar el patrocinio de la marca de relojes japonesa a la Kings League en medio de la transmisión que llegó a reunir a más de 220.000 espectadores en directo.

La Kings League es un torneo impulsado por el streamer español Ibai Llanos y el exfutbolista español Gerad Piqué. Este torneo de fútbol 7, en el que participan 12 equipos, surgió en medio de una de las tradicionales charlas de Ibai, en la que se juega fútbol, pero modificando algunas de las reglas tradicionales de este deporte, entre ellas, el tiempo de los partidos.