Día de la lealtad

Este 17 de octubre, como hace 75 años, el pueblo argentino ratificará su acompañamiento al mayor movimiento político y social de todos los tiempos. Hoy más que nunca, los militantes debemos alzar la bandera de la justicia social. Enfrentamos una pandemia que debemos vencer y tenemos un país que debemos levantar. Como lo hizo el general Juan Domingo Perón, como lo hizo Evita y los militantes conocidos o desconocidos que ya no están pero dejaron una huella imborrable en nuestra corta historia provincial.

Como aquella histórica jornada, nos convoca la unidad nacional, el compromiso con la Patria, y la defensa de las conquistas alcanzadas. La plaza es la misma, la forma será diferente, virtual, pero no por eso menos encendida de fervor peronista.

Los formoseños, con nuestro conductor el Dr. Gildo Insfrán a la cabeza, diremos presente, llevando en nuestros corazones las banderas que nos supo legar el General Perón y que tan bien defiende y lleva a los hechos concretos nuestro Gobernador. Formosa es ejemplo en materia sanitaria, en esta lucha contra la pandemia, como sólo un peronista como Gildo Insfrán puede hacerlo.

Por él y en apoyo y defensa del presidente electo por la gran mayoría del pueblo argentino, hoy decimos presente.

Juan Domingo Perón decía que en cada hogar hay un templo del peronismo…en esos hogares y en mi hogar, me enseñaron lo que era la marcha peronista. Encontré la persona que me hablaba a mi misma altura, con humildad, encontré eso en el General.

Ser peronista significa ayudar al otro, el respeto hacia el otro ser humano en el trabajo diario. Ser peronista es una forma de vida, se vive con el trabajo social, y con solidaridad.

La militancia y el peronismo son un sentimiento. Y el sentimiento es la responsabilidad de ver al otro, de ayudar al otro, de sentir al otro. Sin que me importe nada ni pedir a cuentas nada. Siempre mirando hacia adelante, hacia un futuro mejor. El militante está siempre dispuesto a acompañar, y ayudar. Y nunca jamás olvidar.

Hoy, la pandemia nos compromete más aún con los ideales del justicialismo porque debemos acompañar, comprometernos con el otro desde el lugar que nos toque y con lo que tenemos a nuestro alcance. El virus no conoce fronteras ni barreras. Tenemos un conductor a nivel nacional que desde el primer momento priorizó la vida, la salud, a la economía, acompañémoslo como lo hicimos en las urnas en cada una de sus decisiones.

Los formoseños sabemos de acompañar, pero más sabemos de cómo la unidad vence a cualquier adversidad porque tenemos al mejor Gobernador de todos los tiempos, al hombre que a través de decisiones políticas acertadas nos protege día a día del coronavirus, sin descuidar a los formoseños y formoseñas, sin dejar de incentivar nuevas obras pensando en el día después de la pandemia.

Hoy, MAS LEALES QUE NUNCA, porque tenemos convicción, porque amamos al prójimo y porque creemos fervientemente que el peronismo es el camino para salir adelante.

José Omar Ayala