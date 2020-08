Diputados: la oposición busca incluir en temario de sesión especial el juicio político a Gialluca

Compartir

Los bloques Juntos por el Cambio y Floro Eleuterio Bogado, de la Cámara de Diputados de la provincia, presentaron en mesa de entrada una nota dirigida al Presidente Nato de la Legislatura, Eber Wilson Solís, para que en la próxima sesión especial se incluya en el temario el Proyecto de Resolución por el que se promueve el juicio político al Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca.

“El Defensor del Pueblo es el símbolo de la decadencia de las instituciones en la provincia de Formosa, el aporte a la campaña del PJ es la muestra más evidente del “que me importa”. La desfachatez de defender al gobierno y no a la gente hace que sea cada vez más amarga la permanencia de este funcionario”, sintetizaron los opositores.

“Durante muchos años y fundamentalmente en los 4 años de gobierno de Juntos por el Cambio se lo escuchó crítico de todas las políticas públicas del gobierno nacional y casi obsecuente de Gildo Insfrán, dejando clara su pertenencia irreprochable al PJ por encima de los intereses de los ciudadanos. No solo el aporte al PJ es lo que molesta a la oposición sino su abierta pertenencia al partido de gobierno y al propio Insfrán”, denunciaron.

En la nota fundamentaron que “queremos convocar a una sesión especial a los efectos de considerar el Proyecto de Resolución por el que se promueve el juicio político contra el señor José Leonardo Gialluca, titular de la Defensoría del Pueblo por haber incurrido en la causal de incompatibilidades establecida en los artículos 32 y 34 inciso e) de la Ley 1065 en sus funciones de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 156 de la Constitución Provincial”.

Asimismo solicitaron que, en su defecto, el proyecto “se incluya en el Orden del Día de la primera sesión ordinaria del presente periodo de Sesiones Ordinarias del año, a posteriori del paréntesis ocasionado por la pandemia del Covid-19, dado que en nuestra convicción se trata de una situación que no es posible dilatar en el tiempo, en atención a que esta Cámara es competente para pronunciarse en las cuestiones sometidas a su consideración, de conformidad con lo establecido por el artículo 156 y cctes. de la Constitución Provincial”.

“Entendemos que debe actuarse en forma ágil cuando las conductas de los funcionarios a los que hace referencia nuestra Constitución Provincial en el articulo mencionado y las leyes pertinentes son incumplidas de manera flagrante, como el caso que nos convoca. De ahí que peticionamos conforme nuestras facultades proceda el Señor Presidente Nato, a dar curso y resolución favorable a la presente”, expusieron.

“Es imprescindible que empecemos a mejorar la calidad institucional, esta es la mejor forma, que los diputados del PJ acompañen la iniciativa y propongan otra persona que cumpla con la imparcialidad y decencia para desempeñar el cargo. La incompatibilidad es un escándalo, por ética debería renunciar”, finalizaron.