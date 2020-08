Crece malestar entre productores de Riacho He Hé porque ayuda oficial solo llega a un pequeño grupo

Compartir

A raíz de diversas publicaciones en redes sociales, diferentes medios gráficos e incluso de televisión local, un nutrido grupo de productores rurales de Riacho He Hé hicieron escuchar su voz en contra de los que consideran “una total falta a la verdad” acerca de la grave situación por la que están atravesando.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO trabajadores de la tierra de los barrios Obrero, La Esperanza, El Recodo, Sur, La Frontera, Martín Fierro entre otros coincidieron que “las imágenes y videos que se han hecho públicas mostrando las bondades de la producción local poco tienen que ver con lo que realmente pasa. Estamos atravesando por una de las peores sequías de los últimos años y la asistencia por parte de la Subsecretaría de Agricultura e Industria local es nula en la inmensa mayoría de los casos. La ayuda solo es para un minúsculo círculo cerrado que responde a los intereses de quien está a su cargo, el resto (los más) estamos librados a la buena de Dios”.

“Existen si 2 o 3 chacras (en las que se tomaron las imágenes) que al estar bajo la influencia y manejo del Subsecretario reciben todos los beneficios y asistencia que se precisa para obtener productos de calidad, pero constituyen una ínfima parte de los productores. Es más, en esta época de escasez casi absoluta de agua, nos cobraban entre $500 y $600 el camión con el vital elemento -que en casi todos los casos es para el consumo humano- siendo que jamás había que abonar un centavo por ello. No es un detalle menor el hecho de que un supuesto pariente de quien efectuaba estas cobranzas, cobra un sueldo de Asesoría en la Municipalidad. Es un perverso y miserable circulo vicioso alrededor de una mesa chica de 4 o 5 personas presidida todos sabemos por quien. Bajo el amparo de su guiño cómplice operan estos oscuros personajes”, continuaron relatando.

En ese sentido también consignaron: “es mentira que el Plan Nutrir sea una panacea para los agricultores, la idea central es muy buena, pero en este lugar está pesimamente manejada. Al igual que el PAIPPA, una visionaria idea de nuestro Gobernador como parte del Modelo Formoseño, inclusivo y multicultural, en manos de los dirigentes locales se ha convertido exactamente en lo contrario, beneficia a unos pocos cercanos al poder, que son los que menos necesitan y los demás somos excluidos”.

“Las condiciones para que nos compren la producción son muy severas y los precios ínfimos. Por ejemplo, ofrecen entre $5 y $15 por mazo a pagar entre 90 y 120 días, ellos después vuelven a fraccionar esos mazos en 4 o 5 unidades que venden a $25 c/u, haga usted la cuenta; para que se haga la idea de cómo son las cosas tenemos el ejemplo de localidades vecinas como Tres Lagunas que pagan $20 el mazo a 15 días de entregado, no es difícil sacar conclusiones”.

“Lo que se envía al Nutrir desde esta localidad es muy poco, la mayoría se compra en localidades vecinas porque los horticultores de aquí están cansados de que los engañen con los pagos, pero en la carga hacen figurar que es todo producción local. En un gesto de notable solidaridad la Municipalidad de Tres Lagunas colabora con los vecinos de El Recodo en el laboreo del suelo, asistiéndolos con sus maquinarias, personal y combustible, en tanto esos recursos le son negados por el Municipio local”, dijeron.

Ante estas dificultades los productores muchas veces prefieren vender sus productos en la calle, en localidades cercada o incluso se limitan a su consumo familiar, porque “no hay en el pueblo posibilidades de venta en una locación fija”. En este sentido recordaron que “tiempo atrás se había habilitado el Mercado donde existía la relación directa productor- consumidor que beneficia a todos, pero enseguida comenzaron los problemas por el manejo poco claro que se hacía del lugar. Algunos funcionarios más serios propusieron crear un Estatuto a fin de poder tener un control efectivo de las cosas; resultado: la Intendencia cerró dicho Mercado (controlado ya no le servía) y de nuevo nos quedamos sin lugar donde vender”.

Agregaron que “están utilizando el Plan Nutrir en beneficio propio no como un instrumento de ayuda a los que más necesitan, el propio Subsecretario junto a una candidata a concejal hacen cultivos de verduras, utilizando los medios de producción cedidos por el Gobierno Provincial, o sea con costo cero, y luego los venden al plan antes mencionado. Es decir, se vende y compra él mismo, es vergonzoso”

Asimismo, un minifundista afirmó que “el Subsecretario en persona vino a mi chacra y se comprometió a comprarme 100 mazos de verdeo, hizo que recolectara esa cantidad y nunca más apareció, por lo que la verdura se pudrió y la pérdida para mí fue total, eso no se hace”.

Otro agricultor informó que “el Gobierno Provincial dotó al Municipio de la maquinaria necesaria para asistir a los productores en la preparación de la tierra para el posterior sembrado, pero esos elementos (arados, rastras, etc) nos son permanentemente vedados cuando se los solicitamos; sin embargo la totalidad de ellos estuvieron operando durante semanas en la chacra recientemente adquirida en Recodo por un miembro del Concejo Deliberante, quien no hace mucho tiempo e vio envuelto en un escándalo por abigeato”.

“Así se manejan las cosas aquí, invocando una situación de emergencia les quitan la ayuda a los merenderos que asisten a cientos de niños para los cuales esa taza de leche es su última comida del día, mientras que una empleada de la municipalidad viaja de Riacho a Herradura, con combustible oficial, a buscar a su peluquero, llena carros de supermercados y paga todo con vales de la Municipalidad, se lo puede confirmar cualquier comerciante local. Así también una señora del círculo municipal maneja una 4X4 y es la primera en la fila a la hora de cobrar el IFE; ¿Cómo se entiende eso?”.

“No debemos permitir que el accionar de estos personajes opaque la excelente labor y la preocupación permanente que expresa el Señor Gobernador hacia nuestro sector; debemos seguir mirando hacia adelante y trabajando para sostener este modelo de Provincia que tanto anhelamos, a estas naranjas podridas hay que sacarlas del cajón nomas”, finalizaron.