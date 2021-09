Donación de sangre: reiteran el llamado a la comunidad

Compartir

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, insta a la comunidad a tomar “la decisión solidaria, humana y generosa” de convertirse en donantes de sangre voluntarios, regulares, gratuitos y seguros a fin de que los bancos de sangre continúen contando con la cantidad suficiente de sangre para garantizar este líquido vital, a los pacientes que lo necesitan para mejorar su calidad de vida y, en muchos casos, para salvarla.

El proceso de donación

La donación de sangre es un proceso sencillo, corto (entre 10 y 15 minutos aproximadamente), seguro e indoloro. Implica varios pasos: recepción, admisión, entrevista médica (a fin de descartar cualquier problema de salud que impida la donación), control de signos clínicos (temperatura, pulso, presión arterial, hemoglobina), extracción de sangre, refrigerio (para recuperar líquidos y azúcares).

La extracción es realizada por personal técnico siguiendo estrictas normas de calidad, higiene y confort, con el uso de material descartable para evitar riesgos. La sangre extraída es analizada rigurosamente para descartar cualquier problema de salud, del donante, y garantizarle al receptor sangre segura.

Una sola unidad de sangre (bolsita), recoge 450 ml y es capaz de salvar hasta 4 vidas, ya que se separa en los llamados hemocomponentes o hemoderivados sanguíneos: glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados, los cuales pueden ser destinados juntos o separados, de acuerdo al tratamiento que requiera el paciente.

Requisitos y

recomendaciones para donar

Para ser donantes debe tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 Kg, sentirse bien de salud, no padecer enfermedades que se transmitan a través de la sangre -hepatitis, HIV/SIDA, Chagas- entre otras. No haber tenido relaciones sexuales de riesgo (sin protección) en el último año. Y no haberse realizado durante el último año cirugías, tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Antes de la donación, se recomienda que el donante no esté en ayunas y que ingiera, al menos, una pequeña cantidad de alimentos y abundante líquido (no alcohol). Estar bien descansado, habiendo dormido por lo menos 6 horas.

¿Dónde donar?

En la capital, los interesados pueden acercarse a donar a las siguientes postas de donación: Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón”, Hospital Central, Hospital de la Madre y el Niño, Hospital Distrital 8 (Circuito cinco).

En el interior lo pueden hacer en: Hospital de Laguna Blanca, Hospital de Pirané, Hospital de Clorinda, Hospital de El Colorado: Hospital de Ibarreta, Hospital de Las Lomitas, Hospital de Ingeniero Juárez.

