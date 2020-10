Duras críticas de Scola a la actual dirigencia de la CABB

Compartir

Luis Scola, capitán y referente de la Selección Argentina de básquetbol, volvió a marcar sus diferencias con la dirigencia de la Confederación Argentina de dicho deporte en una entrevista concedida a “Reloj de 24”. “La gente que está en CABB ahora y yo no tenemos nada que ver en lo absoluto“, afirmó el eterno ala-pivote desde Italia.

Consultado sobre la intención de la CABB de reformar su Estatuto, Scola fue contundente. “La gente que está en CABB ahora y yo no tenemos nada que ver en lo absoluto. Incluso muchos de los que estaban antes dentro de la Confederación se encuentran ahora también. No solo en esta situación en particular hace que yo me encuentre parado en la vereda de enfrente, sino que además su forma de entender la confederación es totalmente opuesta a mi forma de verla y en la gran mayoría de las cosas estoy en desacuerdo. No tengo absolutamente nada ver con ellos. Conceptualmente hablando, la forma de entender el básquetbol o de entender una organización, como piensa la gente que está ahora en la CABB, es totalmente lo opuesto a lo que yo pienso, es el día y la noche. Es como decir blanco o negro. Es imposible que en algún momento yo tenga algo que ver con esta dirigencia”, manifestó.

Consultado sobre si esa postura tan firme podría influir en su decisión de continuar jugando para la Selección, aseguró: “No va a influir en tanto y en cuanto estos problemas no crucen una línea que sea inaceptable. No tengo tantas esperanzas de que eso no pase otra vez. De hecho, yo creo que sería lo más lógico porque muchos de los dirigentes que estaban antes todavía se encuentran en la CABB. Si aquellos que estaban en aquel momento dejaron que pasará todo lo que sucedió, lo más probable es que vuelvan a dejar que pase de vuelta. Si esa línea se cruza, hay cosas que son bastante más importantes que el básquet”.

Por último, sobre si dirigencialmente se atravesaba un momento similar a aquel cuando varios referentes de la Selección se le “plantaron” a la conducción de Germán Vaccaro, fue terminante: “Dirigencialmente fuimos para atrás, ni siquiera estamos parados en el mismo lugar. Nuestro sistema deportivo es tan obsoleto que no se hace en ninguna parte del mundo. Y en ninguna parte del mundo que vos quieras copiar o a la que aspires llegar. Las organizaciones serias del mundo se alejaron de este sistema hace décadas. Y nosotros no solo seguimos igual en nuestro sistema, sino que tenemos una versión desmejorada. Es arcaico y ya no se aplica en ningún lugar”. “El agravante de todo esto es que el mundo mejora día a día y se encuentra una evolución constante. Ahora que volví a Europa hay una evolución brutal en todos los aspectos respecto a lo que yo viví hace quince años. No es nuestro caso en Argentina porque nosotros empeoramos a nivel dirigencia. Cuando vos te estás manteniendo en la misma línea y el resto del mundo sigue mejorando, al final no es que te estás manteniendo, sino que cada vez estás empeorando en tu organización”, finalizó.