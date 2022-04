Duro enfrentamiento entre Verónica Llinás y José Luis Espert por la crisis en el INCAA

Compartir

Linkedin Print

La actriz llamó a movilizarse al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y el diputado por Avanza Libertad la cruzó por operar en contra de una institución afín al Gobierno.

Este lunes se llevó adelante una movilización de diferentes sectores de la industria audiovisual frente a las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en reclamo de cambios en las políticas para el sector y terminó en un fuerte enfrentamiento con la policía y dos detenidos. Algunas de las asociaciones convocantes exigieron también la renuncia del presidente del instituto, Luis Puenzo, quien finalmente dejó el cargo .

Mientras tanto, en redes sociales, se dirimían otros asuntos derivados de la crisis en la institución que promociona y fomenta el cine nacional: las discusiones entre los que sostienen distintas visiones sobre el conflicto. Tal es el caso del diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert y la actriz, Verónica Llinás, que tuvieron un fuerte cruce en Twitter.

Todo empezó cuando la actriz llamó a movilizarse y compartió un flyer con la convocatoria: “Esta gestión no va más. Están matando al cine argentino. Movilizamos todxs al INCAA. Lunes 11 a las 15 hs. Lima 319″. Y escribió: “Ayuden a difundir”.

Espert decidió meterse de lleno en el conflicto, y citando el mensaje de la actriz, escribió: “Al INCAA hay que cerrarlo, que sus ñoquis se busquen un trabajo digno y reemplazarlo por una oficinita que solo se dedique a resguardar los derechos de autor. Ah! Me olvidaba, los impuestos de los laburantes, están para las funciones indelegables del Estado. El cine, no lo es”.

Llinás recogió el guante y le recordó al legislador que “eso es precisamente lo que está por hacer el actual Gobierno” pero Espert arremetió: “Es al revés, Vero. Que putees ahora a los K siendo vos simpatizante kirchnerista porque les cortaron el chorro del INCAA demuestra, como dice el eslogan, que ‘no hay kirchneristas gratis’”.

“Me extraña José Luis Espert que siendo diputado no tenga un equipo de asesores capaz de informarle que nunca he sido militante K y que la ley de cine es anterior al kirchnerismo: fue sancionada en el año 94 por un gobierno que, según entiendo, su espacio político reivindica”, retrucó Llinás y enumeró una serie de aclaraciones que consideró que el legislador desconocía. “El INCAA no se financia con ‘el hambre del pueblo’, sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine. Esa autarquía, precisamente, es la que está a punto de desaparecer”, comenzó.

“Cuando dirigí y produje mi película La mujer de los perros, lo hice sin un centavo del INCAA, utilizando un mecanismo de producción completamente independiente, con lo cual la acusación ímplicita en la expresión ‘te cortaron el chorro’ resulta igualmente improcedente”, siguió explicando en su descargo, entre otros puntos, y cerró: “De todo esto se colige que lo que habría que cerrar, José Luis, es la boca, cuando uno no tiene la menor idea de lo que está hablando. O, en todo caso, conseguirse mejores asesores- ya que hablamos de trabajos ineficaces costeados por las arcas públicas”.

Entonces Espert volvió a responderle: “Leé bien lo que escribí, Vero. Dije ‘simpatizabas’, no ‘militante’. No me negarás tu simpatía por los K, ¿no? Es como si yo negara que detesto a los chorros y esclavizar al pueblo. Escuchá bien lo que dije y digo”. A lo que Llinás le volvió a aclarar, para cerrar el intercambio, que lo suyo no tenía que ver con una postura política: “De todos modos me llama la atención que de todo lo que le contesté, la discusión pase para usted por si soy o no soy K. Bah, no”.

Compartir

Linkedin Print