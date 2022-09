El blue se desplomó tras el anuncio del dólar soja: ¿seguirá bajando o encontró un piso?

Compartir

El dólar paralelo sufrió una de las caídas diarias más pronunciadas de los ultimos tiempos, llegando a perforar incluso los $270, como reacción al anuncio oficial de otorgar un tipo de cambio diferencial para los exportadores de soja. Con todo, la pregunta que surge en el mercado y los ahorristas es: ¿tocó piso el blue, o aún puede bajar mas?

Con esa noticia, el billete paralelo se hundió $15 hasta los $270, un valor no visto desde principios de julio pasado, en una jornada atípica por el feriado en EEUU, que suele condicionar las operaciones en el mercado oficial. Más moderada fue la caída de los dólares financieros, que bajaron hasta $7,50.

El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el domingo que ofrecerá al sector agroexportador durante septiembre una tasa de cambio de $200, frente a los $140,25 que actualmente cotiza en el mercado oficial. En respuesta a ello, los grandes jugadores del agro aseguraron liquidar unos u$s5.000 millones a favor de las reservas del Banco Central que, sin embargo, este lunes debió vender divisas (u$s9 millones) luego de 16 días seguidos con saldos positivos, a la espera de la implrmentación en los bancos del nuevo esquema cambiario.

El reacomodamiento cambiario hizo que la brecha entre el mercado marginal y el oficial perforara el 100%, hasta el al 92,5%, desde el 160% alcanzado en la segunda quincena de julio.

En tan solo dos días hábiles de septiembre, el dolar informal se hundió $20 y pasó a ser el tipo de cambio sin restricciones más barato del mercado, al ser superado incluso por el dólar MEP (operaba en torno a $272).

Ahora bien, luego de consumarse esta baja abrupta del tipo de cambio paralelo, la pregunta que surge es: ¿en qué precio encontrará un piso el dólar informal?

Federico Glustein, economista opinó que la caída del blue se da en un contexto de baja de los dólares financieros y del dólar crypto, tras los anuncios del dólar soja, que muestra un 50% de mayor pago al sector agrario exportador, el cual es visto en el corto plazo como positivo y que otorga la posibilidad de acumular reservas frescas, no solo para cumplir con el FMI. sino para evitar corridas en las cotizaciones.

En este escenario, el paralelo cae ante una mayor oferta de divisas, entonces deja de haber mercado, el cual migra hacia los sectores oficiales y ante lo desierto de la plaza, hace bajar al blue y se situa en línea con el MEP y bastante por arriba del crypto.

Si siguen bajando los financieros, es probable que no tenga este piso de $270 y siga bajando, al menos unos pesos más. A esta altura lo veo para $265 si no cambia la trayectoria.

Para Cristian Buteler, analista financiero, la baja del blue era esperable, aunque no se si en esta magnitud de $15 en tan solo un día. Creo que, de todos modos, podría bajar un poco más, hasta marcar una brecha del 65% / 70%. Mucho menos de eso no creo que baje porque tenés los impuestos del dólar oficial, que le ponen le ponen un piso.

Esta caída es producto del ingreso de dólares y la recomposición de reservas, que es algo muy positivo. Pero hoy existen entre el dólar soja y el dólar oficial unos $50 / $60 de diferencia, y eso es emisión pura porque el Banco Central comprará a $200 y venderá a $150.

Ese spread es pura emisión que sale del Banco Central porque el Tesoro le coloca una Letra Intransferible. Y ese mayor financiamiento monetario en algún momento te va a pasar la factura, con más brecha y más inflación.

En conclusión: de corto plazo el dólar blue puede bajar más, y todos contentos con el incremento de reservas, pero de mediano y largo plazo, va a traer dolor de cabeza cuando llegue esa factura.

En el corto plazo, el termómetro más caliente eran (y son) las reservas internacionales netas (RIN) del BCRA, por eso se tomó la medida del nuevo dólar soja. ¿Por qué el termómetro más caliente? Al inicio de este mes, en Ecolatina estimamos que las RIN bajo la metodología del FMI rozaban los u$s1.800 millones. Aunque resta conocerse le segundo review, bajo la meta actual el Central debería contar con un stock a fines de septiembre de 6.700 millones: está casi 5 billions abajo.

Para no incumplir, tendría que comprar neto casi u$s250 millones por día, cifras que no se dieron para el promedio diario de ningún mes en la historia del MULC desde la salida de la Convertibilidad.

Con la medida, si se cumple lo que dijo Massa, dos quintas partes del problema estarían resueltos (u$s2.000 millones). Si sobre eso el FMI alivia la meta en el review más se termina dando el ansiado ingreso de fondos de otros organismos, el Central podría llegar a cumplir raspando como en el trimestre anterior.

Aunque es prematuro para sacar conclusiones, las reservas es el tema más caliente hoy y esta medida debería traer bastante aire en el corto plazo, posiblemente la baja desde una perspectiva macro esté asociada a ello.

Ahora bien, en el mediano plazo los motivantes de los altísimos niveles de dólares libres que tenemos (aún con la baja de este lunes y de las últimas semanas) siguen vigentes. Sin una consolidación fiscal que se perciba como sostenida más alguna medida que ancle una nominalidad que está lanzada (el IPC Ecolatina marcó una inflación del 6,7% en agosto, estamos pagando los efectos de una devaluación sin que la haya habido), va a ser difícil una calma sostenida de los dólares libres. Por otro lado, el Gobierno abrió las puertas a un desdoblamiento formal con este dólar soja. Por ahora, las abrió transitoriamente, resta ver si las cruzan y lo mantienen.

Con todo, en forma personal, creo que en una brecha de 75%-85% frente al dólar mayorista, creo que el mercado va a volver a mirar con cariño al dólar financiero o al blue. Son los precios (MEP) de fines de junio previo a la corrida que los llevó cómodamente por encima de los $300 y además se suma que en el interín la inflación te corrió un 14%.

