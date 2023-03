El desesperado pedido de la esposa de Bruce Willis para los paparazzi: «Déjenle su espacio»

Dejó un mensaje en sus redes sociales, motivada por unos fotógrafos que quisieron hablarle al actor -al verlo en la calle- de una forma que no es aconsejable para una persona con demencia

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, decidió postear un video en sus redes sociales con un mensaje para los paparazzi: les suplicó que procuraran mantener una distancia prudente con el actor y que, además, no le gritaran cuando lo persigan por la calle para tomarle una imagen.

Según el relato de Emma, días atrás un grupo de fotógrafos intentó hablar con Willis, quien fue diagnosticado de demencia, cuando lo encontraron yendo a tomar café con unos amigos en Santa Mónica, Los Ángeles. Esta manera de abordarlo podría generar una reacción adversa y contraproducente en el actor de 67 años.

En el video, grabado de manera casera en su vivienda, Heming -de 44 años, y quien se casó con Wilis en el 2009- explica que puede resultar “difícil y estresante” llevar a una persona con demencia “al mundo, y guiarlo con seguridad”. Por eso, le rogó al reportero gráfico que eventualmente llegara a cruzarse con Bruce que le deje “su espacio”, aún comprendiendo que el profesional está realizando “su trabajo”.

“Permite que nuestra familia, o quien esté con él ese día, pueda llevarlo del punto A al punto B de manera segura”, señaló la mujer en un posteo de su cuenta de Instagram, en el que además, dejó otro pedido de manera escrita al pie del video, esta vez destinado a sus seguidores: “Para otros cuidadores o especialistas en atención de la demencia que navegan por este mundo, ¿algún consejo sobre cómo sacar a sus seres queridos al mundo de manera segura? Por favor, compartan a continuación”.

A mediados de febrero Demi Moore fue quien informó que la estrella de películas como Duro de matar y Pulp Fiction, entre otras, enfrenta una demencia frontotemporal. En marzo de 2022 los especialistas habían acercado un primer diagnóstico de afasia -un trastorno del lenguaje que dificulta la lectura, la escritura y la expresión oral-, y luego, una serie de pruebas y estudios complementarios indicaron el motivo exacto de sus problemas de salud.

La demencia frontotemporal es una enfermedad cruel de la cual se conoce poco pero que puede afectar a cualquiera. Inclusive, en los mayores de 60, ésta es la forma más común de demencia y se cree que podría afectar a más gente de la que se está al tanto ya que su diagnóstico lleva muchos años. Este mal afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro y consta de un grupo de trastornos cerebrales que genera alteraciones en la personalidad, la conducta y el lenguaje, según detalla Mayo Clinic.

Este nivel de dificultad en su capacidad para expresarse y comprender a los otros, era algo que los médicos le habían advertido hacía tiempo: “Él sabía que, a medida que su salud se debilitara, iba a llegar un punto en que su poder de generar dinero iba a caer sustancialmente. Por eso, mientras estuvo lúcido, hizo todos los arreglos financieros necesarios para que a las chicas no les faltara nada”, reveló una fuente cercana a Page Six.

La esposa del actor es uno de sus grandes pilares y se interioriza a diario sobre la enfermedad y la forma de acompañar el diagnóstico de la mejor manera. De hecho, de forma esporádica escribe en su cuenta de Instagram avances en sus investigaciones, recomienda especialistas y hasta pide consejos a familiares de pacientes que están pasando por lo mismo. “Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar con Teepa Snow, que me ha ayudado a ampliar mi caja de herramientas para el cuidado de la demencia”, afirmó hace unos días en redes, demostrando que en la adversidad, no le soltará la mano a Bruce.

