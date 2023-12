«El objetivo de Jofré es modernizar todo lo posible, por eso llegó Uber»

El concejal José Delguy visitó el piso de Expres en Radio y habló de la llegada de Uber a Formosa que tuvo su corolario el pasado miércoles cuando quedó aprobada la ordenanza que regulará el nuevo servicio de traslado de personas y objetos, Uber. Indicó que «el Intendente me dijo que su deseo es modernizar todo lo posible y por eso le dimos la bienvenida a Uber».

Delguy comenzó diciendo: «la llegada de Uber a Formosa desde que inició la gestión el intendente Jorge Jofré hablamos y seguimos haciéndolo de poder modernizar la ciudad y esta llegada de plataformas virtuales o a traves de aplicaciones que nos permitan brindar un servicio siempre va a ser bienvenido».

«De todas maneras hay que decir que comenzaron a existir una serie de cuestiones puntualmente, sobre todo aquellas que al funcionar tengan que estar reglamentadas porque si había algún inconveniente no tendría nada que lo regule y es acá donde nosotros decimos que antes de salir a hablar o hacer cualquier cosa, es necesario trabajarlo con una ordenanza que sea modelo y nos permita proyectar un futuro con estas aplicaciones», añadió.

«Todo el mundo va hacia las digitalizaciones y utilizaciones de estas plataformas virtuales que brindan una mayor seguridad para el vecino, transparencia en el costo y a su vez siempre posicionándonos en el perfil turístico por el que tanto hemos trabajado desde que llegamos», manifestó.

«Estas plataformas hacen a que el vecino pueda tener un buen servicio y siempre decimos que la competencia legal todo nivele para arriba», explicó.

En otro tramo de la entrevista desmintió lo dicho por algunos medios de comunicaciones que señalaban que la Comuna no estaba de acuerdo con la llegada de Uber a Formosa, «al contrario, hace un año y medio veníamos hablando de que la Municipalidad que le ayude a los remiseros y taxistas, por cuestiones económicas la misma se demoró un tiempo, pero lo hablaba con el Intendente de querer seguir sobre esa idea y a su vez también poder igualar las plataformas y que la tecnología este al servicio de todos».

«Nosotros le pedimos a la empresa que tenga un apoderado legal en Formosa, porque cuando tenemos un problema no vamos a tener a quien pedirle soluciones», indicó.

Motos Uber

En relación a las motos que son utilizadas para que las motocicletas sean Uber, aclaró «este tipo de servicios son muy utilizadas en las localidades de frontera y vimos la posibilidad de que en la provincia se trabajen con las motos por la cantidad de estos vehículos que tenemos acá y también la situación económica porque pensando en los jóvenes que tienen motos y que son mayores de edad, este es un buen ingreso económico. En ese sentido, es una novedad la ordenanza, que es modelo, se le exige lo mismo que a los automóviles y la utilización de cascos».

«Yo me comprometo a seguir trabajando, nunca desatendimos a ningún sector. Los taxistas y remiseros han prendido las alertas con respecto a la llegada a Uber y hay que decir que cualquier cambio que se lleve adelante en una ciudad, entraron en crisis, siempre atendimos a los remiseros y taxistas y lo que le hemos dicho que en todas las ciudades del mundo entraron Uber, Cabify y demás, en Buenos Aires entraron es muy difícil decirles que acá no tendrán lugar, pero nosotros les dijimos que se queden tranquilos y que aquel que este al volante continúe con su trabajo de la mejor manera posible».

“El Intendente me dijo que su deseo es modernizar todo lo posible y la aplicación de remiseros y taxistas hoy ya la tiene el Ejecutivo municipal quienes la vienen evaluando. Es una lástima que no haya salido antes de la pandemia, pero eso también va a beneficiar al ciudadano”, acotó.

Última sesión en el HCD

En relación a la última sesión del año, puntualizó que fue muy importante porque se fueron concejales muy importantes para la labor del HCD, asimismo lamentó que el año haya sido corto para las labores en el Concejo puesto que «fue un año flojo en términos Legislativo, lo que imposibilitó que se trabaje de corrido». Y aclaró que «esto es algo que debe ser revisado porque no se puede tener un año tan largo y tan caro en términos económicos».