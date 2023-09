El Polaco viajó a París con su hija y se indignó con los euros que debió pagar por un almuerzo

Ezequiel Cwirkaluk -popularmente conocido como El Polaco- se tomó unos días libres de sus actividades para disfrutar de unas vacaciones con su hija mayor Sol, fruto de su relación anterior con Karina La Princesita. El destino elegido por el músico y la adolescente de 16 años fue París, la capital de Francia, y desde allí ambos compartieron en sus redes sociales fotos y videos de las distintas atracciones turísticas que recorren por estos días.

“Turisteando”, escribió Sol, que se encuentra de vacaciones en el colegio ya que asiste a una institución privada con la modalidad de que en septiembre tienen una semana libre llamada Spring Week (vacaciones de primavera).

Juntos, recorrieron la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y más. Y entre cada una de las atracciones, se sentaron a comer en diferentes restaurantes de la zona. Entre risas, y divertida, Sol contó a sus seguidores de Instagram (tiene un millón trescientos mil) que su padre eligió el menú sin ver el precio y se llevó una sorpresa a la hora de pagar.

Primero, escogieron un salmón, pero como demoraba, El Polaco pidió una burrata para comer de entrada. “Creo que esto es lo más rico que probé en mi vida. El salmón de papá todavía no llegaba, entonces, se pidió una burrata sin pensar en el precio”, advirtió la joven que luego mostró cuál fue la reacción del músico al ver la cuenta.

“P… madre, ¿por qué no pensamos en el precio?”, comentó Sol junto a una imagen del ticket en el que se veía el gasto discriminado según lo consumido. Allí, indicaba que debían abonar 84 euros. De esta manera, según la cotización del euro oficial hoy, 22 de septiembre, a $395, el músico pagó un total de $33.180 por el almuerzo en París.

En agosto pasado, El Polaco y su hija mayor decidieron hacerse un tatuaje juntos. Según el contenido que publicó la adolescente en sus redes sociales, se trata de la frase “Do what makes your heart sing” (“Haz lo que hace que tu corazón cante”).

La relación entre padre e hija es de mucha complicidad. Por caso, tiempo atrás, el músico -que también es papá de Alma, de su relación anterior con Valeria Aquino; y de Abril, de su pareja actual, Barby Silenzi- ayudó a Sol a cambiar su look: se quiso cortar la ceja, algo que no fue bien visto ni aprobado por su mamá, es por eso que buscó la asistencia de su padre.

En ese entonces, la adolescente mostró aquel momento junto a la cantante, y se pudo ver cuando Karina le decía rotundamente que no lo haga. Entonces, decidió desafiarla con un juego en sus redes sociales. “¿Cuántos likes tengo que tener para que me dejes hacérmelo?”, le preguntó, a lo que la artista le respondió: “10 millones”. Luego, volvió sobre sus palabras y redujo la cifra inicial a “5 millones”.

Aunque el video no alcanzó la repercusión solicitada por la cantante, la joven tuvo la complicidad de su padre, quien usó su máquina de cortar el pelo para realizarle el corte que quería en la ceja. A través de un video, se pudo ver al músico en plena tarea mientras su hija cerraba los ojos, y luego exclamaba contenta de felicidad. “¡Ay, me re gustó!”, dijo mientras se miraba al espejo, aunque al principio el cambio le había parecido muy fuerte.

El año pasado, luego de haber cumplido 15 años y de haberlo festejado con una mega fiesta, Sol sorprendió al contar que le gustaría vivir en el exterior. “Me quiero ir del país”, dijo por ese entonces. “Me quiero ir a cualquier lugar, menos acá”, respondió contundente ante la consulta del cronista de LAM y continuó: “Quiero estudiar y trabajar afuera, hacer mi vida afuera. No es por ser conocida acá, yo también quiero dedicarme a la música, así que no es eso”.

