El Presidente prometió «toda la garra» para alcanzar los objetivos que se fijó el FdT

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el Gobierno pondrá «toda la garra» en los próximos dos años para hacer todo lo que el Frente de Todos asumió como compromiso al principio de una gestión que estuvo cruzada en su primera etapa por la pandemia de coronavirus.

«Para nosotros es muy importante darle respuesta rápida y animar a los argentinos al tiempo que viene», expresó Fernández al encabezar en la ciudad chubutenses de Comodoro Rivadavia una reunión de Gabinete federal, en el marco de la ley de capitales alternas, que promueve la descentralización de la dinámica del Gobierno nacional más allá de la Capital Federal.

Agregó que su Gobierno trabaja en la salida a la crisis que dejó el anterior gobierno de Cambiemos y la pandemia para sacar «a la Argentina de un tiempo de postergación», que fueron los cuatro años que precedieron a su Gobierno, y de «un tiempo muy ingrato» que toco vivir al país «y a toda la humanidad» por la Covid-19.

«Todo aquello que queríamos hacer, cuando el 10 de diciembre (de 2019) con (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) llegamos al Gobierno, lamentablemente se postergó el día 99, cuando pasó lo que todos ya sabemos», recordó el jefe de Estado.

Fernández se mostró confiado y dijo: «Yo siento que estamos en el día 100 y ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos».

«Lo que le prometo a ustedes es que vamos a poner toda la garra para que en los dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos hacer en cuatro y que en dos la pandemia no dejó», señaló Fernández.

Para esto, el mandatario pidió «la unidad y acompañamiento» y redobló su compromiso con la ciudadanía y en particular con Chubut, donde se realizó la reunión del Gabinete federal.

Allí dijo que no sólo iba a «cumplir y honrar el mandato» que le dio la sociedad al ser electo Presidente de la Nación, sino que lo hará «en la revancha, en el tiempo de descuento, en los dos años que quedan» de gestión, luego de dos años en los que tuvo que «cambiar las prioridades por la pandemia».

En este marco, el Presidente firmó en Chubut una serie de convenios para financiamiento y realización de obras en diversos rubros, por más de 12.195 millones de pesos.

Fernández estuvo acompañado por los ministros de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; además del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

«Nos habíamos propuesto con ‘Wado’ hacer este encuentro de Gabinete federal en una capital alterna de la Patagonia», y se hizo «en Comodoro Rivadavia, una ciudad tan pujante, tan fuerte, tan importante», remarcó el Presidente.

Se mostró gratificado de «volver» a esa provincia y recordó que estuvo «hace poco en la comarca andina cuando los tiempos eran difíciles y fuimos a estar presentes y a ayudar a los que estaban pasándola mal».

«Recién hablamos con vecinos Comodoro que reclamaban algunas obras, como arreglar la ruta 3 y mejorar la distribución del agua, del acueducto, y ya tenemos respuesta», agregó tras la confirmación de Katopodis a esos pedidos.

«Es muy importante dar respuesta rápida a los argentinos y animarlos a los tiempos que vienen, que serán indudablemente mejores», concluyó.

El jefe de Estado arribó a las 13.05 a la ciudad de Comodoro Rivadavia y fue recibido en el Aeropuerto Internacional General Mosconi por el intendente Juan Pablo Luque.

La agenda del mandatario y los funcionarios continuaba en Puerto Madryn, con reuniones con empresarios de las cámaras de la actividad turística y con una visita a la planta de la empresa productora de aluminio Aluar.

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Capitales Alternas que establece que 24 ciudades del país sean consideradas para realizar allí reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil y, de esta manera, desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.

La ley declara «capitales alternas» a 24 ciudades por los próximos cuatro años y pretende agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.

Las 24 capitales alternas son:La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis.

También figuran Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).

Compartir

Linkedin Print