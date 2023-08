El regreso de una leona: Magui Aicega volverá a jugar en Belgrano para la Reubicación

A tres meses de cumplir 50 años, Magdalena Aicega, la histórica defensora de Las Leonas y quien supo ser capitana del equipo argentino, regresa a jugar en su club Belgrano Athletic para brindar su experiencia en el torneo Reubicación en el que podrían perder la categoría.

“Decidí volver a jugar porque quería aportarle al equipo mi granito de arena y la mejor manera era estando adentro. Obviamente me costó tomar la decisión porque el último partido que jugué fue hacer tres años. Es muy difícil ponerse a pleno de un día para el otro, no desde lo físico, porque yo siempre entrené, sino desde el palo y la bocha. Mi decisión es acompañar, jugaré lo que pueda, tengo clarísimo cómo estoy, no soy la de los 20”, aseguró Magui, mamá de tres hijos.

Belgrano finalizó la primera parte del campeonato en el puesto 15, ante último, con apenas siete puntos, dos partidos ganados y uno empatado sobre 15 disputados. De esta forma, quedó en la zona de Reubicación, un torneo de 12 equipos (seis provenientes de la A y seis de la B) que jugarán todos contra todos y sólo estarán en la máxima categoría en 2024, quienes terminen del primero al cuarto lugar.

Para Aicega el objetivo de esta vuelta es “sacarle presión a las más chicas y cargársela ella”. Asegura que los años le dieron la experiencia necesaria para hacer eso. “Fui la única a la que le tocó vivir esta instancia de descender, nos ha tocado en 2019 un momento parecido”, agregó.

Pero lo que también la motiva es el futuro del club que ama. “Belgrano es muy importante, estamos hoy haciendo la cancha, me toca entrenar a las inferiores y quiero que el club siga compitiendo en el nivel más alto. Voy a hacer todo lo que se pueda. Después los resultados son consecuencia de lo que uno haga. Si el día de mañana toca estar en la B, lo importante es haber hecho todo para intentar el objetivo. Estoy con confianza para poder lograrlo”, contó la defensora.

Campeona del Mundo sub 21 en Terrassa 1993, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, campeona del Mundo en Perth 2002, son sólo algunos de los títulos que tiene, sin embargo el sábado sumará el de la “superación” a su lista.

Lo único de lo que está segura es del amor y la pasión que la llevó a tomar esta decisión: “Tengo varios golpes encima y después de cada entrenamiento los siento, pero son tres meses, daré el 180 mil por ciento”, cerró Magui Aicega.

