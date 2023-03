El SENASA confirmó el segundo caso positivo de influenza aviar en aves de corral

El caso fue detectado en la localidad bonaerense de General Alvear. El Senasa informó que está trabajando en acciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regiones donde se realizaron los hallazgos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el segundo caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral.

El caso fue detectado en la localidad bonaerense de General Alvear y se suma al de Mainque, en la provincia de Río Negro que fue confirmado el pasado martes.

La dependencia oficial informó otros tres casos positivos más en aves de traspatio, una de ellas en la localiidad bonaerense de Las Flores y las otras dos Laboulaye y Colonia El Árbol, en la provincia de Córdoba.

TREINTA CASOS POSITIVOS

Con los nuevos detecciones confirmadas son 30 los casos positivos sobre cerca de 200 notificaciones analizadas por los laboratorios del Senasa: tres en aves silvestres, 25 en especies de traspatio y dos en aves de corral destinadas al sector comercial.

La provincia con más casos es Córdoba (15), seguida por Buenos Aires (7), Río Negro (2) y Santa Fe (2), mientras que Jujuy, Neuquén, San Luis y Salta presentaron un solo caso cada una por el momento.

El porcentaje de positividad fue del 30,77% pues los cuatro casos positivos partieron del análisis de 13 muestras.

El Senasa informó en un comunicado que tras la confirmación de los casos, agentes de los centros regionales Buenos Aires Norte y Córdoba “efectuarán las acciones sanitarias correspondientes en los predios afectados”.

Asimismo, el organismo “se encuentra trabajando en acciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regiones donde se realizaron los hallazgos”.

Pérdida de status

La detección del primer caso en aves de corral informada el pasado martes derivó en la pérdida del país de su status de libre de la enfermedad.

A pesar de que la enfermedad no se contrae consumiendo productos aviares como carne de pollo o huevos, el Senasa dejó de emitir el certificado que debe acompañar este tipo de exportaciones, de acuerdo a los protocolos internacionales.

Autoridades, profesionales y técnicos del Senasa ya están trabajando con el fin de lograr la pronta restitución del estatus de país libre de la enfermedad, y el reinicio de las exportaciones: ayer Japón ya habilitó nuevamente el ingreso de ovoproductos secos de la Argentina, retomando así parcialmente la exportación a ese país.

“Hubo restricciones de países como Japón que eran un poco desmedidas porque los ovoproductos que hemos procesado van pasteurizados y tienen muchísimo menos riesgo que otros productos. Ninguno tiene riesgo y si así lo hubiese, los termoprocesados son los que menos tienen porque el nivel de inocuidad es mayor”, explicó este viernes Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas a Radio Continental.

El empresario explicó que el papel del Senasa fue fundamental para la reapertura.

“El gobierno de Japón nos suspendió porque nos pidió información adicional. Obviamente el Senasa hizo un trabajo impecable y espectacular, particularmente el vicepresidente Rodolfo Acerbi quién se puso el problema al hombre y con sus distintos departamentos ha recabado información”, agregó Prida, quién anticipó que posiblemente “hoy otros destinos se van a levantar para los ovoproductos, entre ellos Rusia y la Unión Europea”.

Prida aclaró que tras decretarse la autosuspensión, los clientes “pidieron información, se las hemos brindado y automáticamente nos dijeron que si queremos seguir trayendo mercadería, que lo hiciéramos porque este estatus sanitario no afecta al certificado comercial que tenemos acordado”.

Respecto al pollo, indicó que se trata de un caso distinto al exportarse “la carne cruda” sin procesamiento pero consideró que “algunos países no deberían tener problema para recibirlo y están tomando la misma decisión que se tomó con los ovoproductos”.

DÓNDE AVISAR

En caso de sospecharse signos clínicos compatibles con la influenza en aves o se hallen aves domesticas o silvestres muertas, el Senasa solicitó notificar el hecho concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa” o enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar.

Del mismo modo se puede ingresar al apartado “Avisa al Senasa” de su página web o enviar un mensaje al WhatsApp 11-5700-5704.