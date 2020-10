“El status sanitario de Formosa es posible por medidas que se tomaron”

Compartir

Linkedin Print

El ministro de la Comunidad, doctor Aníbal Gómez, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó el status sanitario con el que cuenta Formosa, teniendo en cuenta el avance del coronavirus en toda la región. Aseveró que esta situación favorable en la provincia se da gracias “a las medidas que se tomaron a tiempo” que están “para favorecer a la mayoría de los formoseños”, destacó.

“Cada decisión que toma el Consejo de Atención Integral no es fácil, tampoco es difícil porque se debe tener en claro que nunca el bien individual puede estar por arriba del bien colectivo, si se tiene en cuenta eso es un faro muy importante que nos va indicando cuáles son las decisiones que se deben tomar, aparte de tener esa brújula desde el humanismo, del sentido común, poniendo a la persona como centro de todo nuestro interés dejando de lado la cuestión económica, poniendo siempre en el centro de las decisiones al ser humano, habilitando o ayudando a la mayor parte posible aunque sea en detrimento de individuales”, dijo.

Asimismo dijo que todos los formoseños que quedaron varados fuera de la provincia por diferentes motivos, van a poder ir ingresando de a poco, teniendo en cuenta que se acercan las fiestas de fin de año. “La época de la fiesta va a ser muy crítica, hay muchas instituciones que están ofreciendo sus lugares para que sirvan de alojamiento y esto va a permitir acelerar justamente de tener mayor cantidad de ingresos, hay que ser muy claros, hay un listado de prioridades, un chico que está estudiando fuera de su provincia es prioridad y los tenemos bien registrados porque están anotados y con números inclusive de cantidades por localidad; de Resistencia, Santo Tomé, Corrientes, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, todo está registrado y tienen que volver a sus casas, eso es prioridad, otra prioridad son los pacientes que se trasladaron para hacer algún tipo de tratamiento, por cuestiones médicas, ellos tienen prioridad, es el grupo que mayor número ha ingreso a la provincia, son los que menos están quedando hoy, otro tema a tener en cuenta son los adultos mayores que por algún motivo han quedado varados, son los que con residencia formoseña fueron por visita, paseo o lo que sea y quedaron por la pandemia en otro lugar, ellos también son prioridad porque son personas más susceptibles a contraer la enfermedad y en estos momentos en todo el país es lo mismo, vemos lo que está pasando en Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Jujuy, Tucumán, Mendoza”, señaló.

En ese sentido recalcó que Formosa no está entre las provincias complicadas, “porque han tomado las medidas que corresponden, porque se trabajó y se tomaron las medidas hace mucho tiempo, el gobernador Insfrán encabeza reuniones todos los días sin faltar un solo día, sábado y domingo, ahí se analizan todos los aspectos a tener en cuenta para detener a esta enfermedad, también porque confiamos en Dios y nos encomendamos, sabemos que las acciones de los seres humanos son importantes, pero sin la ayuda de Dios no sería posible esta situación. Tenemos que seguir sosteniendo todas las medidas preventivas que tan buen resultado nos trajeron hasta hoy a todos los formoseños”, destacó.

Expresó además que hoy se ve a mucha gente que ya utiliza barbijo y pidió que lo hagan. “Debemos evitar las aglomeraciones, seguir sosteniendo todas las medidas preventivas, cumplir con el uso del barbijo, hay cosas que nos falta cerrarlas un poquito más y es producto del relajamiento, de la buena situación que estamos viviendo los formoseños porque en realidad cualquier país del primer mundo, el más rico querría tener la situación de Formosa”.

“Las medidas que se toman siempre están para favorecer a la mayoría de los formoseños, la mayoría debe ser protegida, entonces lógicamente los que están queriendo ingresar y no lo pueden hacer rápidamente creen que es una medida antipática pero es en beneficio de los más de 600 mil formoseños”, valoró.

Plan Nutrir

En otro tramo de la nota, el ministro se refirió al plan Nutrir que días pasados cumplió dos años, en consonancia con el Día Mundial de la Alimentación.

Explicó que con el programa se “está atendiendo a 17 mil familias en Formosa capital y está abastecido por pequeños productores con productos frescos y que son distribuidos en los bolsones cada 15 días”.

“El día mundial de la Alimentación 2020 coincidió justamente con el segundo aniversario de la puesta en marcha del Plan Nutrir, debemos tomar conciencia de la importancia del principio de “Soberanía Alimentaria” llevado a la práctica en nuestra provincia, cuya base es la igualdad, que nos permite entender el derecho a la alimentación como un derecho humano básico y garantizado a todos los formoseños, como así también, el derecho a condiciones favorables de producción, distribución y comercialización de quienes producen nuestros alimentos”, indicó.

En ese sentido destacó que Nutrir “es una política nutricional que se complementa en la provincia con los módulos alimentarios para comunidades aborígenes y para celíacos. Todos estos programas fueron puestos en marcha por el Gobierno Provincial, mucho antes de la pandemia, como respuesta a políticas de exclusión y hambre que años atrás se generalizaron en el país y que hoy más que nunca, en este marco de pandemia, constituyen un claro ejemplo de contención y asistencia integral a los sectores más castigados, un verdadero acto de justicia social”.

“Este acompañamiento del Estado Provincial, también se ve en el compromiso con los hombres y mujeres que trabajan la tierra, las familias paipperas, a quienes se asiste con mejores tecnologías, tanto en semillas, insumos, equipamientos e infraestructura, para que puedan mejorar sostenidamente su calidad de vida y su producción. Ellos son los que hoy, con sus propias manos, llevan a la mesa de las familias formoseñas el fruto de su esfuerzo, abasteciendo con más de 500 toneladas de alimentos por mes al Plan Nutrir. Un eje fundamental que cambio la realidad social y económica de los pequeños productores agropecuarios, convirtiéndose en un ejemplo a nivel nacional”.

“Estamos distribuidos en 7 centros, primero tenemos un centro de acopio que está en el Parque Industrial de donde vienen los camiones de cada localidad trayendo los productos, ahí se selecciona y se hace la distribución a cada centro que está puesto estratégicamente en toda la ciudad, cada uno de estos lugares tienen muchas cámaras, heladeras, eso hace que se permita mantener una cadena de frío y una alta calidad en los productos que se están entregando para la gente y cada una de las familias tiene un carnet donde figura su nombre y apellido, número de documento, dirección, de qué centro debe retirar, el día que le corresponde, todo está organizado y cada cual sabe que ese día debe ir a retirar. Esto es dignidad, es un derecho, si esa persona necesita tiene ese derecho a recibir esa ayuda del Estado, tiene la respuesta con dignidad, no tiene que estar pidiéndole por favor a nadie, va con su carnet, retira la mercadería y la comparte con su familia”, destacó.

Valoró además que en Formosa “tenemos un hospital que es el mejor hospital para tratar esta patología del país, conozco todos los hospitales de Buenos Aires porque me formé ahí y sé perfectamente con qué nos encontramos ahí adentro, este hospital que tenemos y que tiene camas vacías esperando tiene toda la última tecnología, los últimos equipamientos de laboratorio, los respiradores, monitores, equipos de asistencia que se necesitan para estos casos, los mejores laboratorios, equipos de radiología, tomografía, los mejores profesionales”.

Día de la Lealtad Peronista

Para finalizar se refirió al día de la Lealtad Peronista que se celebró ayer.

“Es una fecha muy cargada a nuestro sentimientos, el peronismo supera mucho a un partido político, es una forma de vida donde a uno le van indicando cómo manejarse en la vida y este 17 de octubre rescata un valor importantísimo para el peronismo que es la lealtad que es algo que demostró ese pueblo con su conductor que era Perón, todos los humildes de Capital Federal y el Conurbano se concentraron y le mostraron lo que decía el general Perón que cuando el conductor no traiciona a su pueblo, el pueblo siempre va a responder. Esto también es importante rescatar a las épocas que estamos viviendo que son muy difíciles para todos”, explicó.

Para culminar brindó palabras de reconocimiento a Perón y lo definió como un “genio de la política, creemos que todavía no ha sido lo suficientemente reconocido en el mundo porque sus palabras y sus escritos de la década del 50 aún siguen vigentes, tienen una aplicación más importante que nunca a tal punto que la doctrina justicialista es reivindicativa a lo que es el ser humano, lo pone como centro de todo nuestro accionar, es lo mismo que rescata el papa Francisco”.