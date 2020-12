El vóleibol femenino finalizó su concentración en las parejas

Compartir

Con 30 jugadoras, de seleccionados juveniles junto a integrantes de Las Panteras, se realizó una preparación de 19 días en Santa Fe.

Entre el 10 y el 29 de noviembre los seleccionados femeninos de voleibol Sub 18 y Sub 20, más algunas jugadoras de Las Panteras, trabajaron en las instalaciones del Sportivo Atlético Club de Las Parejas, Santa Fe, bajo las órdenes de Hernán Ferraro. “Estamos sumamente satisfechos por la concentración realizada, fueron 19 días de mucho trabajo” afirmó el entrenador del seleccionado mayor.

Luego de ocho meses sin poder realizar entrenamientos colectivos en condiciones normales, los seleccionados femeninos llevaron a cabo dos semanas de trabajo fuerte en Santa Fe. “Pasó mucho tiempo desde la última vez que habíamos podido reunirnos y trabajar con esta intensidad, pero el entrenamiento realizado en la pandemia dio realmente sus frutos porque las chicas llegaron en magníficas condiciones”, destaca Ferraro y hace hincapié en los entrenamientos adaptados que hicieron las jugadoras durante el aislamiento.

La convocatoria contó con más de 30 jugadoras, entre menores, juveniles y algunas de las integrantes de las Panteras como Tatiana Rizzo, Daniela Bulaich o Mariángeles Cossar, que trabajaron divididas en dos grupos durante la estadía en Las Parejas. “Es un orgullo ver la predisposición de las chicas porque deja ver a las claras lo que significa la Selección para cualquiera de estas jugadoras”, indicó el DT de Las Panteras.

Separadas en dos grupos, los seleccionados entrenaron en las instalaciones del Mega Estadio de Sportivo Las Parejas donde disputaron un partido como cierre de la preparación. Uno de los grupos estuvo a cargo de Ferraro y lo conformaron las Sub 20 junto a las mayores, mientras que el otro estuvo compuesto por las Sub 18 y trabajaron bajo las órdenes de Roberto Woelflin.

La concentración llegó a su fin pero el trabajo no para, el seleccionado mayor continuará con sus trabajos de cara al gran objetivo de Tokio 2020 y los combinados juveniles se preparan de cara a sus certámenes continentales. “Seguiremos trabajando con más fuerza con vistas a los Sudamericanos de cada categoría, entendiendo que del crecimiento de esas Panteritas y del trabajo que realizan los clubes saldrá el futuro del vóley femenino”, expresó Ferraro.

