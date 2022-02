Eliminatorias: Venezuela fue muy superior y le ganó a Argentina por 71-58

Compartir

Los dirigidos por Fernando Duró jugaron un partido casi perfecto, combinación de estrategia, deseo y juego físico.

El partido entre Argentina y Venezuela tenía un primer condimento especial. La enorme inmigración venezolana ha hecho que los caribeños se sientan en casa jugando en Buenos Aires. Ocurrió en noviembre y hoy, pese a ser rivales del local, volvieron a hacerse sentir, con lo cual la ventaja de la cancha no se notó en ningún momento. O sí, pero para Venezuela. No por ruido, sino porque sus jugadores se mostraron evidentemente empujados por su gente. Venezuela vive una situación social compleja desde hace una década al menos y el deporte no le escapa al tema.

Yendo a lo deportivo, esa energía de la que hablábamos fue la gran protagonista de la primera mitad. Hubo una idea clara de Venezuela de llevarse por delante a la Argentina, presionando el traslado de balón desde el mismo fondo, siendo muy agresivo en las cortinas y en la defensa de los tiradores y, sobre todo, cerrando por completo el acceso a la pintura.

De ese modo, llegó a sacar una máxima de 14 puntos en el segundo período, pero dominó siempre, salvo un 6-2 inicial con bombas de Delfino y Brussino. Argentina, que largó con Luca Vildoza de inicial (hacía casi 6 meses que no jugaba), tardó mucho en reconocer el problema, buscó varias veces, más por amor propio que por conveniencia, jugar ese juego de roce físico, y perdió. Pero no le quedaba otra, porque los árbitros (que en las dudosas lo beneficiaron), permitieron bastante el juego al límite.

Esa mezcla de desorden, desventaja en la agresividad y demora en leer lo que pasaba, llevó a Argentina a ir remando desde atrás todo el tiempo. Encima, no estuvo duro en el rebote, con lo cual Venezuela tuvo muchas más opciones de tiro (10 solo en la primera mitad), gracias a sus rebotes ofensivos y las pérdidas de su rival. El 34-46 de los 20 minutos iniciales reflejó con bastante justicia lo que ocurría en el campo.

Si se pensaba que Venezuela no podría mantener la intensidad en la segunda mitad, el cálculo fue errado. De hecho, casi en el inicio estiró su máxima a 15 y luego siguió con su plan a rajatabla. Su dureza fastidió a Argentina, que perdió muchos balones por esa defensa (Vildoza se notó muy falto de timing, además de arriesgar demasiado teniendo en cuenta su inactividad), y que nunca consiguió tiros cómodos. Por eso su puntuación fue muy baja, promediando menos de 17 puntos por cuarto en los 3 primeros.

En el último cuarto, Argentina intentó emparejar la dureza, pero no fue suficiente. Si bien Venezuela no estuvo en el mismo grado de intensidad, empezó a jugar con su enorme experiencia para este tipo de partidos, con gente de muchas batallas de este tipo, como Colmenares, Cubillán o Carrera. El resto (sobre todo Sojo) cumplió un rol, claro, que llevaron adelante desde el minuto uno. Terminó ganando Venezuela 71-58 y fue justo. Terminó el invicto del Che en la selección, pero eso no es grave. Ahora deberá resolver los puntos flojos rápido porque Panamá, tras este juego, está claro que buscará utilizar las mismas armas.

