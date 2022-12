En noviembre una familia formoseña necesitó $150 mil para no ser pobre

Pese al alentador dato que arrojó el índice de precios barriales del Instituto, con un mantenimiento en los precios de los rubros generales, el costo de la Canasta Básica Total superó los 150 mil pesos. «Nos representó un 0,87%, por suerte no fue tanto como en otros meses», manifestó Marcela Molina, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«En noviembre por suerte no registramos tantos aumentos. Tenemos una Canasta Básica de Alimentos (CBA) con un 0,37% de incremento, es decir que una familia de 4 integrantes, para no ser indigente en Formosa, necesitó de $66.859; esa misma familia para no ser pobre necesita de más de 150 mil pesos para cubrir todos los gastos», agregó Molina.

Si bien la desaceleración en los aumentos de precios fue más marcada en la CBA, la Canasta Básica Total registró una suba del 0,87% durante el mes anterior, por lo que se necesitaron ingresos por $150.432 en una familia de 4 integrantes para no caer bajo la línea de pobreza.

«Por suerte no fue tanto como en otros meses en donde fue mucho mayor el porcentaje de aumento pero esto se debe a que en rubros como verdulería, hubo estancamiento en los precios, es decir se mantuvieron. En noviembre, más allá de que haya un mínimo porcentaje de aumento, algunos productos se mantuvieron en sus costos», reiteró la directora del ISEPCI.

Según los datos oficiales del INDEC, la inflación de la región NEA fue del 4,5% durante ese mes con un acumulado interanual del 95% y un 87% desde enero. Los datos del ISEPCI indican un acumulado del 95,02%.

«Obviamente nosotros para hacer el relevamiento de precios y para poder hacer la comparación con el INDEC, nos basamos en una lista que ya está estipulada a nivel nacional pero hay otros productos que no están en la lista y son aquellos que consumimos en nuestra región», explicó en este sentido.

Además del índice de precios del mes de noviembre. El instituto también realizó una comparativa de precios de productos esenciales de la Canasta Navideña como la sidra, el budín, el pan dulce y la garrapiñada. La comparativa arrojó un incremento del 91,07%.

«El año pasado una familia con $1.400 podía comprarse un ananá fizz, un turrón, una sidra, un pan dulce, una lista pequeña de cosas básicas, pero hoy necesitamos para comprar esos productos unos $2.675», informó Molina.

