En una sesión exprés, concejales de la ciudad aprobaron aumento en la tarifa de remises

El pasado miércoles afuera del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad se vivió un tenso clima porque en el lugar se desataba una manifestación que en lo inmediato se había creído tenía que ver con un pedido por parte de los agremiados al SITRAMF en reclamo del despido de Cristian Zarza, esta situación fue desestimada por ediles del oficialismo quienes aseguraron que eran de ATE, mientras que desde la oposición aseguran que fue una sesión que estuvo teñida por un clima enrarecido, en tanto lo cierto es que el aumento otorgado a los trabajadores del volante pasó desapercibido. El Grupo de Medios TVO dialogó con el concejal Enzo Casadei quien habló al respecto y aseveró que no pudo darse un debate, pero que lo cierto es que han tomado lo solicitado por las agencias de remises y se resolvió aumentar un 40 por ciento las tarifas.

Casadei comenzó diciendo:»la sesión estuvo teñida por un clima enrarecido con un contexto que roza lo absurdo porque más a allá de las versiones y de los dimes y diretes que se hayan agolpado afuera del HCD a 50 personas y nadie sepa porque estaban allí, es ridículo».

«Además, esto también desvía un poco el foco de la cuestión en materia de para que esta el HCD. Esto desvirtúa la labor del Concejo Deliberante porque lleva la cuestión a hablar de defender a un femicida. En este país ya no nos sorprende nada. Lo del miércoles rozó lo absurdo. Solo teníamos información retaceada», añadió.

Indicó además que «cuando van a reclamar nosotros los escuchamos y tratamos de impulsar la iniciativa dentro del Concejo Deliberante. Se podía pensar que eran personas que trabajan en el remis que se acercaban, pero no eran personas que nunca habían ido al Concejo Deliberante y se dio esta situación que dejó mas dudas que certezas y fue muy bizarro».

Remises

En relación al aumento, señaló «en principio hay que decir que había dos solicitudes del sector que nuclea la actividad, una por parte de las agencias y otra por parte de una asociación de remiseros, nosotros en la Comisión habíamos dejado en claro que solo íbamos a atender el reclamo de las agencias porque la ordenanza que regula la actividad de los remises establece claramente que la relación se da entre el Municipio con las agencias de remises, no con los remiseros o asociaciones, puntualmente de manera directa».

«El HCD no es el patrón del remisero, no podemos ponernos a convalidar cosas que no convalida la ordenanza, ahora bien», ahondó.

Y continuó «esta no es la misma situación que sucede cuando se solicita un aumento en el precio del boleto de colectivo porque el remis no es una actividad que esta subsidiada, tiene mucha carga privada y en este contexto es que hemos analizado todo el contexto».

«De todas maneras, hay que decir que el debate no se pudo dar por lo sucedido y terminamos con una sesión exprés porque no sabíamos que es lo que nos podía suceder afuera. Fue que en el tratamiento exprés, se aprobó un aumento del 40 por ciento de incremento, mientras que la asociación de remiseros pedía 80 por ciento».

«Estos aumentos son una formalidad, porque hace rato que la actividad del remis se vale por la oferta y la demanda. Como usuario del servicio siempre veo disparidad en el cobro de las tarifas, pero esta situación no se resolverá hasta que la Comuna no tome el toro por las astas», puntualizó.