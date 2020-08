Evangelina Anderson se llevó un gran susto por el accidente de su hija Lola

Compartir

En las últimas horas, Lola Demichelis, hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, sufrió un leve accidente en una clase de equitación. Su mamá, desde sus Stories de Instagram, compartió con sus seguidores el episodio, y aclaró el motivo detrás de su decisión de hacerlo público. “Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles”, escribió la modelo y bailarina en las redes sociales.

Luego, le dio la palabra a su hija, a quien se la vio con un pañuelo en el brazo y una venda en el codo, y explicó que sufrió un accidente tras finalizar su clase de equitación en Marbella, la actividad que más le gusta. El profesor le pidió que llevara al animal a la caballeriza pero ocurrió algo inesperado. Otro de los equinos lo asustó y ella terminó golpeándose.

“Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, narró la pequeña, mientras se escuchaba a su madre decir que el mal momento ya había pasado, y que estaba bien de salud tras el susto.

Evangelina pronunció que se llevaron un susto muy grande, pero que por suerte su hija se encuentra muy bien. También publicó la foto que le envió a su esposo -que se encuentra en Alemania-, donde la pequeña de siete años aparece dentro de una ambulancia.

Evangelina Anderson está viviendo en Munich, con su esposo, Martín Demichelis, y sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. La familia vive en Europa desde hace años y se mudó a Alemania en agosto de 2019 luego de que el ex jugador de la Selección argentina aceptara hacerse cargo de la dirección técnica de la categoría 19 del Bayern.