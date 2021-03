Facundo Olezza, en plena preparación para los juegos de Tokio

Compartir

El regatista, que en 2018 fue el primer argentino en clasificarse a los Juegos Olímpicos, palpita sus próximas competencias antes de viajar a Tokio. Y deja su mensaje: “Al barco no subo sólo, subo con la bandera argentina y eso representa mucha responsabilidad” .

Facundo Olezza se clasificó a los Juegos Olímpicos en 2018, en el campeonato del mundo de yachting de Aarhus, Dinamarca; desde entonces no para con su preparación y hoy, a poco de participar en el campeonato europeo y el Mundial, que se disputarán en Portugal, cuenta sus sensaciones y expectativas desde Valencia, ciudad donde vive desde hace seis años. Con aquella clasificación, Olezza fue el primer deportista argentino en conseguir pasaje a los Juegos de Tokio.

“Desde que terminé mi participación en Río 2016 que me vengo preparando para Tokio 2020. Estos próximos torneos que se realizarán en abril y mayo, respectivamente, me van a servir para saber dónde estoy parado; yo soy nivel top 5 o 6 del mundo y tendré que demostrarlo”, analizó Olezza para la web de la Secretaría de Deportes de la Nación.

“Por todo el respeto y el amor que le tengo a mi país sé que al barco no subo sólo, subo con la bandera argentina y eso representa mucha responsabilidad. Estar en Tokio será un honor y daré todo. Más allá de tener la cabeza en la realidad y saber que no soy candidato a medalla, iré con la ilusión de traerme una, incluso con cumplir mi máximo sueño que es ganar”, sintetizó el regatista porteño.

Olezza reconoció que a pesar de que en la cuarentena se sintió frustrado por la suspensión de Juegos en 2020, para agosto de 2021 llegaría mejor todavía desde lo físico, técnico y psicológico. “Representar a mi país no sólo es un orgullo, en mi cabeza y en mi corazón hay una gran responsabilidad”, remarcó.

