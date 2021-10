Fuerte descargo de Mercedes Morán tras ser abucheada por el público en el Teatro Colón

Compartir

Linkedin Print

La actriz formó parte del elenco de Theodora, pieza clásica que fue readaptada a la época. Pero un sector de la sala lo rechazó y se manifestó al respecto.

El último domingo en el Teatro Colón fue la última función de Theodora, obra clásica de Georg Friedrich Händel que en su interpretación local tuvo a Mercedes Morán como una de las actrices principales. Pero al finalizar, la actriz fue abucheada por cierta parte del público al salir a realizar el saludo final.

Según argumentaron distintos usuarios de Twitter, lo que habría despertado el enojo de algunos espectadores es que la adaptación del libreto contó con frases consideradas de “feministas”, además de que el texto fue ajustado a ciertas problemáticas cotidianas de una sociedad como la argentina. El argumento de la pieza de Händel está basado en la historia de la mártir cristiana Theodora, quien enfrentó la tortura, la violación y la muerte debido a su fe. Asimismo, se narra cómo el soldado romano Didymus se esfuerza por salvarla al mismo tiempo en que se debate entre la obediencia a la autoridad y sus profundas convicciones.

La actuación de Morán contó con matices relacionados con la diversidad sexual y el sometimiento de la mujer, los cuales fueron los que le generaron cierta contrariedad a parte de la platea. Y al caer el telón, estos se manifestaron con silbidos y abucheos en el momento en que la protagonista de El Reino salió a saludar junto al resto del elenco. Pese a esto, Mercedes se mostró impasiva ante las reacciones adversas y saludó a todo el público con una sonrisa y una reverencia, antes de abandonar las tablas.

“Abuchearon a Mercedes Moran en el Teatro Colon en el estreno de Theodora. Dicen que se puso a delirar con el feminismo y el público no se lo perdonó. El kirchnerismo AGONIZA. Disfruten y compartan el video”, escribió el usuario que compartió el video del saludo final. “Fui al Teatro Colón a ver ópera y la metieron a Mercedes Morán a tirar líneas sobre pseudofeminismo y la mar en coche y al terminar la abuchearon mal. Tanto que en el saludo final no pudo salir sola”, agregaron desde otra cuenta. “Usan el Teatro Colon para cualquier pelotudez , no existen otros teatros para que vaya a boludear Mercedes Moran??”, se ofuscó otra usuaria.

Ante las reacciones, la propia Morán decidió recoger el guante y, dos días más tarde, respondió a todas las críticas recibidas. “Soy actriz. Interpreto personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso”, dijo la actriz y cerró su mensaje con un corazón verde.

“Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada en 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Esta interpretación decide priorizar el esquema argumental original construyendo una versión que pueda, a su vez, dialogar con la contemporaneidad”, informó el Teatro Colón desde su página web oficial y en la previa al estreno, adelantando por qué se decidió que la obra sea adaptada.

La Theodora original fue estrenada en 1750, en Londres, Inglaterra. En su paso por el coliseo mayor de la Ciudad de Buenos Aires tuvo cuatro funciones y contó con la dirección del dramaturgo Alejandro Tantanián. También fue parte la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Johannes Pramsohler y participaron los cantantes Yun Jung Choi, Martín Oro, Florencia Machado, Santiago Martínez y Víctor Torres.

Compartir

Linkedin Print