Gerente de supermercado: «negociamos para que no sea demasiada la suba en los precios»

El encargado de la sucursal Formosa, de la Previsora del Paraná, Rubén Benítez dialogó con el Grupo de Medios TVO en relación a la situación de las listas de precios y aseveró que en lo que hace a aumentos se registraron hasta un 45 o un 50 por ciento de aumentos, pero que desde la empresa «negociamos para que no sea demasiada la suba en los precios».

Benítez comenzó diciendo: «en algunos casos estamos teniendo hasta un 45-50 por ciento hay de suba en las mercaderías, en nuestro caso especifico estamos pisando los 30 o 35 por ciento, esto sucede en general».

«Hoy, (por ayer) hemos recibido la cotización de casi 300 productos, de todas maneras, los aumentos son equitativos y no pronunciados», manifestó.

Explicó que «de todas maneras, estamos negociando para que no sea demasiada la suba. Igual hay que recordar que los afiliados tienen un descuento del 10 por ciento, en ese sentido nosotros estamos peleando las subas».

«Hoy en el país estamos con el día a día, tal vez ahora van a estar mas frenados los precios por las fiestas del fin de año y la gente esta muy preocupada con lo que vaya a pasar, en ese aspecto nosotros tenemos que acompañarlos como empresa sabiendo la problemática que tenemos en el país y es por eso que nosotros peleamos los precios».

Se explayó «no sé bien como están los demás supermercados, pero nosotros la venimos peleando para no trasladarle tantos aumentos a la gente. Las medidas que se toman a nivel empresa, en este sentido es tratar de acompañar al cliente mucho más en estas fechas que son muy importantes».

Carne

En cuanto a las carnes indicó que todos los cortes tuvieron un incremento del 20 por ciento en su valor. «Hay que tener en cuenta que todos los rubros han sufrido incrementos, pero nosotros tratamos de pelearla en cuanto a los precios», cerró.