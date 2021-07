Habló el abogado del policía que le disparó a Chano: “Él no quería lastimar a nadie”

Compartir

El oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara se presentó hoy a la mañana en la fiscalía junto a su abogado, el doctor Fernando Soto, tras quedar formalmente imputado por dispararle a Chano Charpentier mientras el músico transitaba un brote psicótico producto de sus adicciones.

“No pudimos ver el expediente de la fiscalía, lo vamos a ver ahora”, informó Soto tras aclarar que el policía imputado no iba a dar declaraciones ante la prensa.

El abogado explicó que “el fiscal lo está notificando formalmente de una imputación, lo que no quiere decir que le de una calificación, sino que está imputado, cosa que ya sucedía por las pericias. Nos citaron para esto”.

“Pedimos ver el expediente y participar en las pruebas, por ejemplo, en la balística”, indicó Soto.

“Vamos a poner un perito de parte porque es importante. Apareció la remera, lo que indica que no había un protocolo de protección de la prueba, entonces no hay seguridad de la intangibilidad de la prueba y con la mejor buena fe, no desconfiamos de una alteración intencional, pero pudo haberse perdido prueba o deteriorado, y ahora va a ser difícil de encontrar, pero confiamos que va a haber”, explicó el abogado sobre la situación de los elementos.

Detalló, además, que “en el momento que (el policía) estaba evitando que Chano lo ataque, estaba a una distancia de dos metros o menos”.

En cuanto a los elementos fundamentales que tomarán en cuenta para determinar si hubo o no legítima defensa por parte del policía, el abogado explicó que en el lugar del hecho “había tres ambulancias psiquiáticas que no quisieron acercarse por la peligrosidad”, por lo que es clave “la declaración de los médicos”.

A esto se le sumará “los antecedentes de la reacción de Chano, que no es reprochable, él es víctima de su padecimiento; y lo que vieron los demás, el psiquiatra, la mamá, la pareja de la mamá y los otros policías”.

