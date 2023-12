Horner puso en duda el futuro de Checo Pérez en Red Bull: «Tenemos muchas opciones…»

Si bien el mexicano será el compañero de Verstappen en 2024, no tiene garantizada su butaca a largo plazo.

La Fórmula 1 tiene su parrilla confirmada para 2024. Sin cambios, las escuderías mantendrán a los mismos pilotos que cerraron la temporada en la que Max Verstappen se consagró por tercera vez al hilo y en la que Red Bull demostró ser ampliamente superior al resto. Ahora bien, el neerlandés dominó ampliamente, incluso por sobre su compañero, Sergio Pérez, quien fue cuestionado durante la segunda mitad del año por algunos resultados irregulares. En ese sentido, el mexicano quedó en el ojo de la tormenta por parte de los directivos del equipo austríaco y sabe que no tiene margen de error si busca perdurar en esa butaca más allá del año entrante, el último que lo une contractualmente con RB.

«No estamos apurados, pero tenemos muchas opciones. Por eso creo que debería depender de Checo», afirmó Christian Horner, director del equipo, cuando le consultaron sobre el futuro compañero de MadMax en 2025. Y agregó: «(Checo) es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para no renovarle hasta 2025. Pero la elección se basará únicamente en los resultados que obtenga».

Por otro lado, el británico de 50 años aseguró: «Creo que ser compañero de Max es difícil y hay que tener cierta determinación y carácter para estar preparado para ello. Pero cuando el rendimiento de todos converge, es inevitable intentar tener a los dos coches lo más cerca posible el uno del otro». Verstappen terminó el campeonato con 19 triunfos y 575 puntos, mientras que Checo finalizó el año con 285 y dos victorias, ambas en el inicio del certamen. Y la realidad es que no hubo una pelea por el trofeo de campeón, situación que desde Red Bull no ven aceptable.

Verstappen buscará, a bordo de su monoplaza de Red Bull, seguir mirando a todos sus rivales por el espejo retrovisor. En ese sentido, su equipo continúa trabajando en Milton Keynes para dejarle el auto en óptimas condiciones para cuando regrese de su etapa de descanso para subirse nuevamente al RB19. Su sueño será repetir una temporada que parece imposible de igualar.

Con el regreso de China,

en marzo vuelve la F1

Habrá que esperar hasta el 2 de marzo para empezar a vivir la temporada más larga de la historia de la Máxima, puesto que habrá 24 fines de semana con actividad. Es que volverá al calendario el GP de Singapur, correspondiente a la quinta fecha, luego de tres años de ausencia por la pandemia del Covid-19.