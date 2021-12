«Hoy por hoy no hablamos de restricciones para nuestra provincia y menos de Fase 1»

Compartir

Linkedin Print

Hoy se cumple un año del inicio de la campaña histórica de vacunación contra el COVID19 en la provincia de Formosa, al mismo tiempo que en el resto del país.

«Desde el 29 de diciembre de 2020 hasta este 29 de diciembre de 2021 la vacunación en Formosa fue de manera ininterrumpida», aseveró la directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez.

Y destacó que en el transcurso de un año «llevamos, a nivel provincia, el 94,6% de primeras dosis de vacunas aplicadas en mayores de 3 años; 81,1% de segundas dosis y el 47,2% de terceras dosis».

Por esto, la profesional puso de resaltó «la campaña de vacunación histórica y maratónica para Formosa, que empezó aquel día y que hoy, se ven los resultados».

Además, explicó que este virus que causó la pandemia del coronavirus «tiene alta transmisibilidad en poco tiempo» y en este contexto «toda la comunidad científica mundial tuvo que acelerar los estudios de la vacuna y apostó e invirtió, logrando contar actualmente con gran variedad de vacunas, en poco tiempo».

Asimismo, Rodríguez señaló que en Formosa «nunca hubo una relajación en cuanto al sistema de salud y ni se lo desestructuró»; y añadió que «nosotros seguimos con los hisopados diarios, a pesar de que, algunos días no había casos positivos o la detección era mínima», al mismo tiempo que recalcó que «el promedio de testeo actual es de aproximadamente de 1800 a 2000 hisopados por día».

«Formosa está muy lejos del colapso sanitario», aseguró la médica; y enfatizó: «la provincia siempre estuvo atenta a la situación epidemiológica de las provincias limítrofes, y mantuvimos una cantidad de hisopados, una cantidad de personal de salud designada a la atención de personas positivas y los vacunatorios fijos, que hoy ascienden a 40 en todo el territorio provincial»

También se refirió a la suba de contagios en el resto del país y la variante Omicrón y dijo que el Ministerio de Salud «evalúa permanentemente la situación epidemiológica y siempre toma las medidas adecuadas, en el momento adecuado y Formosa se adecuará a los lineamientos que decida Nación». Por eso, aclaró que «todavía no hay cambios en los protocolos».

Por último, Rodríguez desmintió las versiones que circulan en las redes sociales sobre una posible vuelta al ASPO en Formosa, afirmando que «son noticias falsas, que generan mucha incertidumbre en la sociedad, ya que hoy por hoy no hablamos de restricciones para nuestra provincia y menos de Fase 1».

Compartir

Linkedin Print