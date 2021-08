Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Juampy Ayala y su madre denunció que “la Justicia solo me dio cachetada tras cachetada”

Compartir

Linkedin Print

Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Juampy Ayala, el joven de 18 años que falleció tras ser intervenido por apendicitis en una conocida clínica privada de Formosa. Pese a la larga lucha que emprendió Raquel Báez -madre del muchacho- para que los culpables paguen, eso aún no sucede. “También se cumplen 10 años años en que la justicia me dio cachetada tras cachetada, clavándome puñal tras puñal”, lamentó la mujer en una carta abierta.

“Hoy se cumplen 10 años de la muerte de mi hijo Juampy, a quien lo mató la codicia, la corrupción y la impunidad de un sistema de salud y la justicia que lo encubre. 10 años en que la justicia me dio cachetada tras cachetada, clavándome puñal tras puñal”, comenzó diciendo Báez.

A continuación dejó en claro que recorrió Tribunales, Juzgados y Cámaras “pero me encontré con un camino tortuoso donde no consigo justicia por mi hijo”.

“Cuando el 3 de agosto de 2011 él estaba en un cajón sin poder defenderse sólo me tuvo a mí, su mamá. Con el corazón hecho pedazos fui a denunciar a los médicos y a la clínica, conté lo que pasó y siempre la verdad”, aseveró.

“Se cumplen 10 años sin encontrar respuestas a mis preguntas. ¿Por qué Señores Jueces?, a mi hijo lo mataron unos doctores cobardes, negligentes, que le arrebataron la vida, lo dejaron abandonado a su suerte. Ellos fueron los que mintieron”, dispara en su carta.

Confiesa además que “durante estos años muchas veces me caí, pero siempre me levanté. También me derrotaron en la justicia, pero después me di cuenta que ser derrotada no significa que perdí. Perder significa dejar que la vida se la lleve la compasión”.

“A 10 años puedo decir que mi hijo fue víctima del Estado. Quiero que esto cese para que no haya otro Juampy. Que la gente pueda ir tranquila al sistema de salud donde sepa que se la va tratar como paciente y no como un negocio en el que en el medio puede perder la vida, y que no le roben la verdad”, señaló.

Para finalizar expresó que no puede estar en paz porque las reglas no fueron claras “sabiendo que a un ciudadano común en este país le va a costar tanto, que no basta con que te maten un hijo, que te quiebren económicamente, que te enfermes físicamente luchando por justicia, y que cuando presentes pruebas te roben la verdad con un papel o un documento”.

Compartir

Linkedin Print