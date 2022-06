Iniciaron un sumario administrativo a la directora de la EPEP 545, pero los padres piden reemplazarla

Compartir

Semanas atrás un grupo de padres se manifestó en las puertas de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 545 denunciando irregularidades y maltratos de la directora con el manejo del comedor escolar y con el plantel docente. Tras las protestas se inició un sumario administrativo pero los padres siguen pidiendo que las autoridades aparten del cargo a la actual directora. «Un sumario administrativo puede durar 20 años sin que pase nada», expresó Rubén, uno de los padres, al Grupo de Medios TVO.

«Se le inició un sumario a la directora de la escuela por todas las denuncias que hemos hecho los padres y maestros. Nosotros lo vemos positivo pero no como solución para nosotros porque la señora sigue estando en la institución; queremos y exigimos que a la señora la aparten de la escuela mientras se hagan las investigaciones, que manden a una persona con vocación», manifestó el padre.

El motivo de la persistencia en el pedido de reemplazo radica, según manifiestan los padres, en qué las cuestiones relacionadas al comedor escolar mejoraron un poco pero no así los maltratos al personal docente.

«Tenemos dos docentes que han renunciado por la presión de esta señora. Hay un video que se hizo viral, donde ella se presenta en una reunión de padres y renuncia diciendo que no puede más con la presión que hay en la escuela, con toda la lucha que se hizo hasta ahora no hay solución. Sentía que estaba todo perdido y que era más importante su salud mental y física que seguir en la escuela con dicha presión, una lástima», agregó Rubén.

En efecto, las autoridades del Ministerio de Educación le habrían prometido iniciar una investigación de las denuncias hechas por padres y docentes, sin embargo los resultados de dicha intervención no lograron que la situación fuera menos tensa en la escuela. «El clima en la escuela es complicado, se genera una atmósfera fea, estamos en conflicto con esta señora y la tenemos que ver todos los días. Lo que más nos interesa es que a esta señora le den una licencia para apartarla de la escuela así nos podemos tranquilizar. No me pagan por esto pero tengo que luchar por los intereses de los chicos, no solamente por mis hijos», añadió el padre.

Por el momento, los padres siguen firmes en esta postura, en la que la actual directora sea separada del cargo para que la situación mejor en la escuela ubicada en el barrio La Nueva Formosa.

«Tenemos las pruebas suficientes para que esta señora no siga, queremos una buena educación y que los profesionales tengan vocación de enseñar y dar un futuro a nuestros hijos, eso es lo único que queremos. Cuando hablamos de criaturas tenemos que apoyarnos entre todos los formoseños, salimos a trabajar todos los días por ellos y la escuela es el futuro», concluyó Rubén al respecto.

